Wednesday’s Freestyle Skiing Start List

Wednesday

Men

Freeski Slopestyle

Final

1. Oliwer Magnusson, Sweden.

2. Max Moffatt, Canada.

3. Fabian Boesch, Switzerland.

4. Matej Svancer, Austria.

5. Kim Gubser, Switzerland.

6. Ben Barclay, New Zealand.

7. Colby Stevenson, United States.

8. Alexander Hall, United States.

9. Jesper Tjader, Sweden.

10. Nicholas Goepper, United States.

11. Birk Ruud, Norway.

12. Andri Ragettli, Switzerland.

Aerials

Finals

Final 1

1. Stanislau Hladchenka, Belarus.

2. Justin Schoenefeld, United States.

3. Stanislav Nikitin, ROC.

4. Ilia Burov, ROC.

5. Pirmin Werner, Switzerland.

6. Oleksandr Okipniuk, Ukraine.

7. Christopher Lillis, United States.

8. Oleksandr Abramenko, Ukraine.

9. Eric Loughran, United States.

10. Noe Roth, Switzerland.

11. Jia Zongyang, China.

12. Qi Guangpu, China.

Final 2

1. Justin Schoenefeld, United States.

2. Oleksandr Abramenko, Ukraine.

3. Qi Guangpu, China.

4. Christopher Lillis, United States.

5. Pirmin Werner, Switzerland.

6. Ilia Burov, ROC.

