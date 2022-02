Tuesday’s Snowboarding Start List

Tuesday Men Parallel Giant Slalom Qualification Run 1. Andreas Prommegger, Austria. 2. Dmitrii Loginov, ROC. 3. Stefan Baumeister, Germany. 4.…

Tuesday

Men

Parallel Giant Slalom

Qualification

Run

1. Andreas Prommegger, Austria.

2. Dmitrii Loginov, ROC.

3. Stefan Baumeister, Germany.

4. Lee Sangho, South Korea.

5. Alexander Payer, Austria.

6. Roland Fischnaller, Italy.

7. Lukas Mathies, Austria.

8. Mirko Felicetti, Italy.

9. Tim Mastnak, Slovenia.

10. Zan Kosir, Slovenia.

11. Daniele Bagozza, Italy.

12. Edwin Coratti, Italy.

13. Dario Caviezel, Switzerland.

14. Nevin Galmarini, Switzerland.

15. Benjamin Karl, Austria.

16. Andrei Sobolev, ROC.

17. Dmitriy Karlagachev, ROC.

18. Kim Sangkyum, South Korea.

19. Michal Nowaczyk, Poland.

20. Oskar Kwiatkowski, Poland.

21. Radoslav Yankov, Bulgaria.

22. Victor Wild, ROC.

23. Yannik Angenend, Germany.

24. Robert Burns, United States.

25. Arnaud Gaudet, Canada.

26. Rok Marguc, Slovenia.

27. Bi Ye, China.

28. Cody Winters, United States.

29. Elias Huber, Germany.

30. Gian Casanova, Switzerland.

31. Jules Lefebvre, Canada.

32. Sebastien Beaulieu, Canada.

1. Robert Burns, United States.

2. Elias Huber, Germany.

3. Cody Winters, United States.

4. Arnaud Gaudet, Canada.

5. Kim Sangkyum, South Korea.

6. Lukas Mathies, Austria.

7. Gian Casanova, Switzerland.

8. Sebastien Beaulieu, Canada.

9. Rok Marguc, Slovenia.

10. Jules Lefebvre, Canada.

11. Bi Ye, China.

12. Radoslav Yankov, Bulgaria.

13. Stefan Baumeister, Germany.

14. Edwin Coratti, Italy.

15. Andrei Sobolev, ROC.

16. Daniele Bagozza, Italy.

17. Victor Wild, ROC.

18. Yannik Angenend, Germany.

19. Nevin Galmarini, Switzerland.

20. Alexander Payer, Austria.

21. Mirko Felicetti, Italy.

22. Michal Nowaczyk, Poland.

23. Oskar Kwiatkowski, Poland.

24. Andreas Prommegger, Austria.

25. Zan Kosir, Slovenia.

26. Roland Fischnaller, Italy.

27. Dario Caviezel, Switzerland.

28. Dmitrii Loginov, ROC.

29. Tim Mastnak, Slovenia.

30. Benjamin Karl, Austria.

31. Lee Sangho, South Korea.

1/8 Finals

Final 1

1. Tim Mastnak, Slovenia.

2. Yannik Angenend, Germany.

Final 2

1. Oskar Kwiatkowski, Poland.

2. Mirko Felicetti, Italy.

Final 3

1. Dmitrii Loginov, ROC.

2. Victor Wild, ROC.

Final 4

1. Lee Sangho, South Korea.

2. Daniele Bagozza, Italy.

Final 5

1. Benjamin Karl, Austria.

2. Radoslav Yankov, Bulgaria.

Final 6

1. Michal Nowaczyk, Poland.

2. Alexander Payer, Austria.

Final 7

1. Roland Fischnaller, Italy.

2. Zan Kosir, Slovenia.

Final 8

1. Andreas Prommegger, Austria.

2. Dario Caviezel, Switzerland.

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Tim Mastnak, Slovenia.

2. Oskar Kwiatkowski, Poland.

Quarterfinal 2

1. Victor Wild, ROC.

2. Lee Sangho, South Korea.

Quarterfinal 3

1. Benjamin Karl, Austria.

2. Alexander Payer, Austria.

Quarterfinal 4

1. Roland Fischnaller, Italy.

2. Andreas Prommegger, Austria.

Semifinals

Semifinal 1

1. Tim Mastnak, Slovenia.

2. Victor Wild, ROC.

Semifinal 2

1. Benjamin Karl, Austria.

2. Roland Fischnaller, Italy.

Finals

Small Final

1. Victor Wild, ROC.

2. Roland Fischnaller, Italy.

Big Final

1. Tim Mastnak, Slovenia.

2. Benjamin Karl, Austria.

Women

Parallel Giant Slalom

Qualification

Run

1. Aleksandra Krol, Poland.

2. Sofiya Nadyrshina, ROC.

3. Carolin Langenhorst, Germany.

4. Patrizia Kummer, Switzerland.

5. Ramona Theresia Hofmeister, Germany.

6. Tsubaki Miki, Japan.

7. Julia Dujmovits, Austria.

8. Nadya Ochner, Italy.

9. Melanie Hochreiter, Germany.

10. Polina Smolentsova, ROC.

11. Ester Ledecka, Czech Republic.

12. Natalia Soboleva, ROC.

13. Daniela Ulbing, Austria.

14. Ladina Jenny, Switzerland.

15. Milena Bykova, ROC.

16. Julie Zogg, Switzerland.

17. Tomoka Takeuchi, Japan.

18. Michelle Dekker, Netherlands.

19. Megan Farrell, Canada.

20. Jessica Keiser, Switzerland.

21. Zang Ruxin, China.

22. Lucia Dalmasso, Italy.

23. Gong Naiying, China.

24. Gloria Kotnik, Slovenia.

25. Jeong Haerim, South Korea.

26. Annamari Dancha, Ukraine.

27. Jennifer Hawkrigg, Canada.

28. Weronika Biela-Nowaczyk, Poland.

29. Zuzana Maderova, Czech Republic.

30. Aleksandra Michalik, Poland.

31. Kaylie Buck, Canada.

1. Zang Ruxin, China.

2. Annamari Dancha, Ukraine.

3. Lucia Dalmasso, Italy.

4. Jessica Keiser, Switzerland.

5. Zuzana Maderova, Czech Republic.

6. Aleksandra Michalik, Poland.

7. Megan Farrell, Canada.

8. Milena Bykova, ROC.

9. Nadya Ochner, Italy.

10. Weronika Biela-Nowaczyk, Poland.

11. Kaylie Buck, Canada.

12. Julie Zogg, Switzerland.

13. Natalia Soboleva, ROC.

14. Polina Smolentsova, ROC.

15. Michelle Dekker, Netherlands.

16. Ladina Jenny, Switzerland.

17. Gong Naiying, China.

18. Jeong Haerim, South Korea.

19. Tomoka Takeuchi, Japan.

20. Patrizia Kummer, Switzerland.

21. Aleksandra Krol, Poland.

22. Gloria Kotnik, Slovenia.

23. Daniela Ulbing, Austria.

24. Julia Dujmovits, Austria.

25. Tsubaki Miki, Japan.

26. Sofiya Nadyrshina, ROC.

27. Melanie Hochreiter, Germany.

28. Ramona Theresia Hofmeister, Germany.

29. Ester Ledecka, Czech Republic.

30. Carolin Langenhorst, Germany.

1/8 Finals

Final 1

1. Sofiya Nadyrshina, ROC.

2. Michelle Dekker, Netherlands.

Final 2

1. Julia Dujmovits, Austria.

2. Patrizia Kummer, Switzerland.

Final 3

1. Aleksandra Krol, Poland.

2. Polina Smolentsova, ROC.

Final 4

1. Ester Ledecka, Czech Republic.

2. Nadya Ochner, Italy.

Final 5

1. Ramona Theresia Hofmeister, Germany.

2. Tomoka Takeuchi, Japan.

Final 6

1. Daniela Ulbing, Austria.

2. Megan Farrell, Canada.

Final 7

1. Carolin Langenhorst, Germany.

2. Julie Zogg, Switzerland.

Final 8

1. Tsubaki Miki, Japan.

2. Gloria Kotnik, Slovenia.

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Michelle Dekker, Netherlands.

2. Julia Dujmovits, Austria.

Quarterfinal 2

1. Aleksandra Krol, Poland.

2. Ester Ledecka, Czech Republic.

Quarterfinal 3

1. Ramona Theresia Hofmeister, Germany.

2. Daniela Ulbing, Austria.

Quarterfinal 4

1. Carolin Langenhorst, Germany.

2. Gloria Kotnik, Slovenia.

Semifinals

Semifinal 1

1. Michelle Dekker, Netherlands.

2. Ester Ledecka, Czech Republic.

Semifinal 2

1. Daniela Ulbing, Austria.

2. Gloria Kotnik, Slovenia.

Finals

Small Final

1. Michelle Dekker, Netherlands.

2. Gloria Kotnik, Slovenia.

Big Final

1. Ester Ledecka, Czech Republic.

2. Daniela Ulbing, Austria.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.