Tuesday’s Snowboarding Results

Tuesday Men Snowboard Big Air Final (Start position in parentheses) 1. (8) Su Yiming, China, 182.50. 2. (4) Mons Roisland,…

Tuesday

Men

Snowboard Big Air

Final

(Start position in parentheses)

1. (8) Su Yiming, China, 182.50.

2. (4) Mons Roisland, Norway, 171.75.

3. (12) Max Parrot, Canada, 170.25.

4. (9) Hiroaki Kunitake, Japan, 166.25.

5. (10) Redmond Gerard, United States, 165.75.

6. (2) Niek van der Velden, Netherlands, 162.00.

7. (3) Chris Corning, United States, 156.00.

8. (7) Marcus Kleveland, Norway, 150.00.

9. (11) Takeru Otsuka, Japan, 128.75.

10. (5) Mark McMorris, Canada, 113.75.

11. (6) Sven Thorgren, Sweden, 88.50.

12. (1) Darcy Sharpe, Canada, 87.75.

Women

Snowboard Big Air

Final

1. (7) Anna Gasser, Austria, 185.50.

2. (12) Zoi Sadowski Synnott, New Zealand, 177.00.

3. (11) Kokomo Murase, Japan, 171.50.

4. (10) Reira Iwabuchi, Japan, 166.00.

5. (4) Rong Ge, China, 160.00.

6. (2) Melissa Peperkamp, Netherlands, 141.75.

7. (3) Jasmine Baird, Canada, 130.00.

8. (9) Laurie Blouin, Canada, 115.00.

9. (6) Tess Coady, Australia, 114.75.

10. (5) Annika Morgan, Germany, 88.00.

11. (8) Miyabi Onitsuka, Japan, 65.25.

12. (1) Hailey Langland, United States, 53.25.

