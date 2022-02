Tuesday’s Figure Skating Start List

Tuesday Women Single Skating Short Program 1. Anastasiia Shabotova, Ukraine. 2. Jenni Saarinen, Finland. 3. Olga Mikutina, Austria. 4. Mana…

Tuesday

Women

Single Skating

Short Program

1. Anastasiia Shabotova, Ukraine.

2. Jenni Saarinen, Finland.

3. Olga Mikutina, Austria.

4. Mana Kawabe, Japan.

5. Lindsay Van Zundert, Netherlands.

6. Josefin Taljegard, Sweden.

7. Kailani Craine, Australia.

8. Natasha Mckay, Britain.

9. Anastasiia Gubanova, Georgia.

10. Mariah Bell, United States.

11. Madeline Schizas, Canada.

12. Zhu Yi, China.

13. Eliska Brezinova, Czech Republic.

14. Eva-Lotta Kiibus, Estonia.

15. Alexandra Feigin, Bulgaria.

16. Viktoriia Safonova, Belarus.

17. Nicole Schott, Germany.

18. Alexia Paganini, Switzerland.

19. Kim Yelim, South Korea.

20. Wakaba Higuchi, Japan.

21. Ekaterina Kurakova, Poland.

22. Alysa Liu, United States.

23. Loena Hendrickx, Belgium.

24. Ekaterina Ryabova, Azerbaijan.

25. Karen Chen, United States.

26. Kamila Valieva, ROC.

27. You Young, South Korea.

28. Alexandra Trusova, ROC.

29. Anna Shcherbakova, ROC.

30. Kaori Sakamoto, Japan.

