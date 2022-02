Tuesday’s Cross-Country Skiing Start List

Tuesday Men Sprint Free Qualification 1. Antoine Cyr, Canada. 2. Valerio Grond, Switzerland. 3. Wang Qiang, China. 4. Marcus Grate,…

Tuesday

Men

Sprint Free

Qualification

1. Antoine Cyr, Canada.

2. Valerio Grond, Switzerland.

3. Wang Qiang, China.

4. Marcus Grate, Sweden.

5. Janosch Brugger, Germany.

6. James Clinton Schoonmaker, United States.

7. Aliaksandr Voranau, Belarus.

8. Jovian Hediger, Switzerland.

9. Yahor Shpuntau, Belarus.

10. Richard Jouve, France.

11. Luke Jager, United States.

12. Federico Pellegrino, Italy.

13. Marko Kilp, Estonia.

14. Alexander Terentev, ROC.

15. Janez Lampic, Slovenia.

16. Lucas Chanavat, France.

17. Davide Graz, Italy.

18. Haavard Solaas Taugboel, Norway.

19. Benjamin Moser, Austria.

20. Alexander Bolshunov, ROC.

21. Michael Foettinger, Austria.

22. Johannes Hoesflot Klaebo, Norway.

23. Graham Ritchie, Canada.

24. Erik Valnes, Norway.

25. Maciej Starega, Poland.

26. Paal Golberg, Norway.

27. Maicol Rastelli, Italy.

28. Sergey Ustiugov, ROC.

29. Ludek Seller, Czech Republic.

30. Lauri Vuorinen, Finland.

31. Miha Simenc, Slovenia.

32. Ben Ogden, United States.

33. Jan Pechousek, Czech Republic.

34. Renaud Jay, France.

35. Artem Maltsev, ROC.

36. Michal Novak, Czech Republic.

37. Oskar Svensson, Sweden.

38. Anton Persson, Sweden.

39. James Clugnet, Britain.

40. Francesco De Fabiani, Italy.

41. Ondrej Cerny, Czech Republic.

42. Kevin Bolger, United States.

43. Andrew Young, Britain.

44. Joni Maki, Finland.

45. Johan Haeggstroem, Sweden.

46. Roman Schaad, Switzerland.

47. Vili Crv, Slovenia.

48. Hiroyuki Miyazawa, Japan.

49. Martin Himma, Estonia.

50. Kamil Bury, Poland.

51. Henri Roos, Estonia.

52. Jaume Pueyo, Spain.

53. Raimo Vigants, Latvia.

54. Modestas Vaiciulis, Lithuania.

55. Phil Bellingham, Australia.

56. Olivier Leveille, Canada.

57. Mark Chanloung, Thailand.

58. Oleksii Krasovskyi, Ukraine.

59. Shang Jincai, China.

60. Ruslan Perekhoda, Ukraine.

61. Isak Stianson Pedersen, Iceland.

62. Seve de Campo, Australia.

63. Raul Mihai Popa, Romania.

64. Yevgeniy Velichko, Kazakhstan.

65. Vitaliy Pukhkalo, Kazakhstan.

66. Haruki Yamashita, Japan.

67. Miha Licef, Slovenia.

68. Samuel Uduigowme Ikpefan, Nigeria.

69. Marko Skender, Croatia.

70. Strahinja Eric, Bosnia and Herzegovina.

71. Adam Konya, Hungary.

72. Tautvydas Strolia, Lithuania.

73. Cirenzhandui, China.

74. Franco Dal Farra, Argentina.

75. Lars Young Vik, Australia.

76. Thibaut Thibaut, Belgium.

77. Yusuf Emre Firat, Turkey.

78. Manex Silva, Brazil.

79. Liu Rongsheng, China.

80. Hugo Hinckfuss, Australia.

81. Jeong Jongwon, South Korea.

82. Roberts Slotins, Latvia.

83. Achbadrakh Batmunkh, Mongolia.

84. Yonathan Jesus Fernandez, Chile.

85. Elie Tawk, Lebanon.

86. Apostolos Angelis, Greece.

87. Stavre Jada, Macedonia.

88. Aleksandar Grbovic, Montenegro.

89. Kim Minwoo, South Korea.

90. Carlos Andres Quintana, Colombia.

Women

Sprint Free

Qualification

1. Izabela Marcisz, Poland.

2. Emma Ribom, Sweden.

3. Weronika Kaleta, Poland.

4. Maja Dahlqvist, Sweden.

5. Alena Prochazkova, Slovakia.

6. Rosie Brennan, United States.

7. Jialin Bayani, China.

8. Jonna Sundling, Sweden.

9. Ma Qinghua, China.

10. Anna Dyvik, Sweden.

11. Dahria Beatty, Canada.

12. Natalia Nepryaeva, ROC.

13. Chi Chunxue, China.

14. Maiken Caspersen Falla, Norway.

15. Zuzana Holikova, Czech Republic.

16. Tiril Udnes Weng, Norway.

17. Monika Skinder, Poland.

18. Jessie Diggins, United States.

19. Hannah Halvorsen, United States.

20. Nadine Faehndrich, Switzerland.

21. Petra Hyncicova, Czech Republic.

22. Mathilde Myhrvold, Norway.

23. Yilamujiang Dinigeer, China.

24. Anamarija Lampic, Slovenia.

25. Pia Fink, Germany.

26. Greta Laurent, Italy.

27. Lisa Unterweger, Austria.

28. Eva Urevc, Slovenia.

29. Jasmin Kahara, Finland.

30. Julia Kern, United States.

31. Patricija Eiduka, Latvia.

32. Lotta Udnes Weng, Norway.

33. Alina Meier, Switzerland.

34. Laurien van der Graaff, Switzerland.

35. Hristina Matsokina, ROC.

36. Jasmi Joensuu, Finland.

37. Caterina Ganz, Italy.

38. Coletta Rydzek, Germany.

39. Victoria Carl, Germany.

40. Yulia Stupak, ROC.

41. Sofie Krehl, Germany.

42. Lena Quintin, France.

43. Tereza Beranova, Czech Republic.

44. Katri Lylynpera, Finland.

45. Lucia Scardoni, Italy.

46. Katerina Janatova, Czech Republic.

47. Cristina Pittin, Italy.

48. Mariel Merlii Pulles, Estonia.

49. Anja Weber, Switzerland.

50. Cendrine Browne, Canada.

51. Veronika Stepanova, ROC.

52. Kaidy Kaasiku, Estonia.

53. Anita Klemencic, Slovenia.

54. Vedrana Malec, Croatia.

55. Keidy Kaasiku, Estonia.

56. Kseniya Shalygina, Kazakhstan.

57. Anja Mandeljc, Slovenia.

58. Irina Bykova, Kazakhstan.

59. Aveli Uustalu, Estonia.

60. Casey Wright, Australia.

61. Laura Leclair, Canada.

62. Angelina Shuryga, Kazakhstan.

63. Valentyna Kaminska, Ukraine.

64. Nadezhda Stepashkina, Kazakhstan.

65. Barbora Klementova, Slovakia.

66. Jessica Yeaton, Australia.

67. Maryna Antsybor, Ukraine.

68. Olivia Bouffard-Nesbitt, Canada.

69. Viktoriia Olekh, Ukraine.

70. Karen Chanloung, Thailand.

71. Kristrun Gudnadottir, Iceland.

72. Tena Hadzic, Croatia.

73. Kristina Sivokova, Slovakia.

74. Kitija Auzina, Latvia.

75. Samanta Krampe, Latvia.

76. Nahiara Diaz Gonzalez, Argentina.

77. Timea Lorincz, Romania.

78. Egle Savickaite, Lithuania.

79. Han Dasom, South Korea.

80. Aysenur Duman, Turkey.

81. Lee Eui Jin, South Korea.

82. Lee Chaewon, South Korea.

83. Maria Ntanou, Greece.

84. Enkhtuul Ariunsanaa, Mongolia.

85. Estere Volfa, Latvia.

86. Ieva Dainyte, Lithuania.

87. Jaqueline Mourao, Brazil.

88. Nefeli Tita, Greece.

89. Katya Galstyan, Armenia.

90. Eduarda Ribera, Brazil.

91. Sanja Kusmuk, Bosnia and Herzegovina.

