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Tuesday’s Cross-Country Skiing Results

The Associated Press

February 8, 2022, 4:07 AM

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Tuesday

Women

Sprint Free

Qualification

1. Jonna Sundling, Sweden, 3:09.03 (Q).

2. Rosie Brennan, United States, 3:14.83 (Q).

3. Nadine Faehndrich, Switzerland, 3:15.65 (Q).

4. Yulia Stupak, ROC, 3:17.01 (Q).

5. Jessie Diggins, United States, 3:17.72 (Q).

6. Maja Dahlqvist, Sweden, 3:18.05 (Q).

7. Tiril Udnes Weng, Norway, 3:18.17 (Q).

8. Sofie Krehl, Germany, 3:18.93 (Q).

9. Anna Dyvik, Sweden, 3:19.15 (Q).

10. Victoria Carl, Germany, 3:19.89 (Q).

11. Emma Ribom, Sweden, 3:19.99 (Q).

12. Veronika Stepanova, ROC, 3:20.41 (Q).

13. Jasmin Kahara, Finland, 3:20.43 (Q).

14. Julia Kern, United States, 3:20.69 (Q).

15. Katerina Janatova, Czech Republic, 3:20.80 (Q).

16. Maiken Caspersen Falla, Norway, 3:20.86 (Q).

17. Alina Meier, Switzerland, 3:20.88 (Q).

18. Jasmi Joensuu, Finland, 3:21.05 (Q).

19. Mathilde Myhrvold, Norway, 3:21.24 (Q).

20. Natalia Nepryaeva, ROC, 3:21.76 (Q).

21. Pia Fink, Germany, 3:22.09 (Q).

22. Tereza Beranova, Czech Republic, 3:22.20 (Q).

23. Lotta Udnes Weng, Norway, 3:22.26 (Q).

24. Katri Lylynpera, Finland, 3:22.62 (Q).

25. Greta Laurent, Italy, 3:22.84 (Q).

26. Anamarija Lampic, Slovenia, 3:22.93 (Q).

27. Laurien van der Graaff, Switzerland, 3:23.03 (Q).

28. Dahria Beatty, Canada, 3:23.54 (Q).

29. Lucia Scardoni, Italy, 3:23.61 (Q).

30. Caterina Ganz, Italy, 3:24.13 (Q).

31. Lena Quintin, France, 3:24.19.

32. Patricija Eiduka, Latvia, 3:24.32.

33. Petra Hyncicova, Czech Republic, 3:24.51.

34. Lisa Unterweger, Austria, 3:24.83.

35. Cendrine Browne, Canada, 3:24.85.

36. Ma Qinghua, China, 3:25.05.

37. Coletta Rydzek, Germany, 3:25.09.

38. Chi Chunxue, China, 3:25.31.

39. Izabela Marcisz, Poland, 3:25.62.

40. Olivia Bouffard-Nesbitt, Canada, 3:25.92.

41. Mariel Merlii Pulles, Estonia, 3:27.71.

42. Monika Skinder, Poland, 3:27.93.

43. Hannah Halvorsen, United States, 3:29.13.

44. Zuzana Holikova, Czech Republic, 3:29.63.

45. Hristina Matsokina, ROC, 3:29.64.

46. Eva Urevc, Slovenia, 3:30.43.

47. Cristina Pittin, Italy, 3:30.64.

48. Kaidy Kaasiku, Estonia, 3:31.54.

49. Anja Weber, Switzerland, 3:31.60.

50. Weronika Kaleta, Poland, 3:32.28.

51. Nadezhda Stepashkina, Kazakhstan, 3:32.56.

52. Jessica Yeaton, Australia, 3:32.85.

53. Vedrana Malec, Croatia, 3:33.12.

54. Maryna Antsybor, Ukraine, 3:33.80.

55. Anita Klemencic, Slovenia, 3:34.12.

56. Yilamujiang Dinigeer, China, 3:34.55.

57. Barbora Klementova, Slovakia, 3:34.87.

58. Laura Leclair, Canada, 3:35.31.

59. Anja Mandeljc, Slovenia, 3:35.90.

60. Angelina Shuryga, Kazakhstan, 3:35.93.

61. Karen Chanloung, Thailand, 3:36.00.

62. Keidy Kaasiku, Estonia, 3:36.82.

63. Alena Prochazkova, Slovakia, 3:36.84.

64. Aveli Uustalu, Estonia, 3:37.10.

65. Casey Wright, Australia, 3:39.22.

66. Jialin Bayani, China, 3:39.27.

67. Kseniya Shalygina, Kazakhstan, 3:41.55.

68. Irina Bykova, Kazakhstan, 3:42.70.

69. Viktoriia Olekh, Ukraine, 3:42.78.

70. Valentyna Kaminska, Ukraine, 3:44.10.

71. Tena Hadzic, Croatia, 3:45.60.

72. Kristina Sivokova, Slovakia, 3:46.25.

73. Samanta Krampe, Latvia, 3:46.66.

74. Kristrun Gudnadottir, Iceland, 3:49.59.

75. Han Dasom, South Korea, 3:51.34.

76. Kitija Auzina, Latvia, 3:51.60.

77. Lee Eui Jin, South Korea, 3:52.05.

78. Timea Lorincz, Romania, 3:55.15.

79. Enkhtuul Ariunsanaa, Mongolia, 3:58.25.

80. Katya Galstyan, Armenia, 4:00.48.

81. Estere Volfa, Latvia, 4:03.36.

82. Egle Savickaite, Lithuania, 4:03.60.

83. Nahiara Diaz Gonzalez, Argentina, 4:05.46.

84. Jaqueline Mourao, Brazil, 4:05.60.

85. Aysenur Duman, Turkey, 4:08.47.

86. Ieva Dainyte, Lithuania, 4:10.99.

87. Nefeli Tita, Greece, 4:14.48.

88. Eduarda Ribera, Brazil, 4:14.53.

89. Maria Ntanou, Greece, 4:19.66.

90. Sanja Kusmuk, Bosnia and Herzegovina, 4:27.99.

91. Lee Chaewon, South Korea, DNS.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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