Tuesday’s Cross-Country Skiing Results

Tuesday
Women
Sprint Free
Qualification
1. Jonna Sundling, Sweden, 3:09.03 (Q).
2. Rosie Brennan, United States, 3:14.83 (Q).
3. Nadine Faehndrich, Switzerland, 3:15.65 (Q).
4. Yulia Stupak, ROC, 3:17.01 (Q).
5. Jessie Diggins, United States, 3:17.72 (Q).
6. Maja Dahlqvist, Sweden, 3:18.05 (Q).
7. Tiril Udnes Weng, Norway, 3:18.17 (Q).
8. Sofie Krehl, Germany, 3:18.93 (Q).
9. Anna Dyvik, Sweden, 3:19.15 (Q).
10. Victoria Carl, Germany, 3:19.89 (Q).
11. Emma Ribom, Sweden, 3:19.99 (Q).
12. Veronika Stepanova, ROC, 3:20.41 (Q).
13. Jasmin Kahara, Finland, 3:20.43 (Q).
14. Julia Kern, United States, 3:20.69 (Q).
15. Katerina Janatova, Czech Republic, 3:20.80 (Q).
16. Maiken Caspersen Falla, Norway, 3:20.86 (Q).
17. Alina Meier, Switzerland, 3:20.88 (Q).
18. Jasmi Joensuu, Finland, 3:21.05 (Q).
19. Mathilde Myhrvold, Norway, 3:21.24 (Q).
20. Natalia Nepryaeva, ROC, 3:21.76 (Q).
21. Pia Fink, Germany, 3:22.09 (Q).
22. Tereza Beranova, Czech Republic, 3:22.20 (Q).
23. Lotta Udnes Weng, Norway, 3:22.26 (Q).
24. Katri Lylynpera, Finland, 3:22.62 (Q).
25. Greta Laurent, Italy, 3:22.84 (Q).
26. Anamarija Lampic, Slovenia, 3:22.93 (Q).
27. Laurien van der Graaff, Switzerland, 3:23.03 (Q).
28. Dahria Beatty, Canada, 3:23.54 (Q).
29. Lucia Scardoni, Italy, 3:23.61 (Q).
30. Caterina Ganz, Italy, 3:24.13 (Q).
31. Lena Quintin, France, 3:24.19.
32. Patricija Eiduka, Latvia, 3:24.32.
33. Petra Hyncicova, Czech Republic, 3:24.51.
34. Lisa Unterweger, Austria, 3:24.83.
35. Cendrine Browne, Canada, 3:24.85.
36. Ma Qinghua, China, 3:25.05.
37. Coletta Rydzek, Germany, 3:25.09.
38. Chi Chunxue, China, 3:25.31.
39. Izabela Marcisz, Poland, 3:25.62.
40. Olivia Bouffard-Nesbitt, Canada, 3:25.92.
41. Mariel Merlii Pulles, Estonia, 3:27.71.
42. Monika Skinder, Poland, 3:27.93.
43. Hannah Halvorsen, United States, 3:29.13.
44. Zuzana Holikova, Czech Republic, 3:29.63.
45. Hristina Matsokina, ROC, 3:29.64.
46. Eva Urevc, Slovenia, 3:30.43.
47. Cristina Pittin, Italy, 3:30.64.
48. Kaidy Kaasiku, Estonia, 3:31.54.
49. Anja Weber, Switzerland, 3:31.60.
50. Weronika Kaleta, Poland, 3:32.28.
51. Nadezhda Stepashkina, Kazakhstan, 3:32.56.
52. Jessica Yeaton, Australia, 3:32.85.
53. Vedrana Malec, Croatia, 3:33.12.
54. Maryna Antsybor, Ukraine, 3:33.80.
55. Anita Klemencic, Slovenia, 3:34.12.
56. Yilamujiang Dinigeer, China, 3:34.55.
57. Barbora Klementova, Slovakia, 3:34.87.
58. Laura Leclair, Canada, 3:35.31.
59. Anja Mandeljc, Slovenia, 3:35.90.
60. Angelina Shuryga, Kazakhstan, 3:35.93.
61. Karen Chanloung, Thailand, 3:36.00.
62. Keidy Kaasiku, Estonia, 3:36.82.
63. Alena Prochazkova, Slovakia, 3:36.84.
64. Aveli Uustalu, Estonia, 3:37.10.
65. Casey Wright, Australia, 3:39.22.
66. Jialin Bayani, China, 3:39.27.
67. Kseniya Shalygina, Kazakhstan, 3:41.55.
68. Irina Bykova, Kazakhstan, 3:42.70.
69. Viktoriia Olekh, Ukraine, 3:42.78.
70. Valentyna Kaminska, Ukraine, 3:44.10.
71. Tena Hadzic, Croatia, 3:45.60.
72. Kristina Sivokova, Slovakia, 3:46.25.
73. Samanta Krampe, Latvia, 3:46.66.
74. Kristrun Gudnadottir, Iceland, 3:49.59.
75. Han Dasom, South Korea, 3:51.34.
76. Kitija Auzina, Latvia, 3:51.60.
77. Lee Eui Jin, South Korea, 3:52.05.
78. Timea Lorincz, Romania, 3:55.15.
79. Enkhtuul Ariunsanaa, Mongolia, 3:58.25.
80. Katya Galstyan, Armenia, 4:00.48.
81. Estere Volfa, Latvia, 4:03.36.
82. Egle Savickaite, Lithuania, 4:03.60.
83. Nahiara Diaz Gonzalez, Argentina, 4:05.46.
84. Jaqueline Mourao, Brazil, 4:05.60.
85. Aysenur Duman, Turkey, 4:08.47.
86. Ieva Dainyte, Lithuania, 4:10.99.
87. Nefeli Tita, Greece, 4:14.48.
88. Eduarda Ribera, Brazil, 4:14.53.
89. Maria Ntanou, Greece, 4:19.66.
90. Sanja Kusmuk, Bosnia and Herzegovina, 4:27.99.
91. Lee Chaewon, South Korea, DNS.
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