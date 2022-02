Thursday’s Speedskating Start List

Thursday Women 1000m 1. Sandrine Tas, Belgium. 2. Park Jiwoo, South Korea. 3. Ellia Smeding, Britain. 4. Alexa Scott, Canada.…

Thursday

Women

1000m

1. Sandrine Tas, Belgium.

2. Park Jiwoo, South Korea.

3. Ellia Smeding, Britain.

4. Alexa Scott, Canada.

5. Antoinette de Jong, Netherlands.

6. Mihaela Hogas, Romania.

7. Ekaterina Sloeva, Belarus.

8. Ragne Wiklund, Norway.

9. Vanessa Herzog, Austria.

10. Yin Qi, China.

11. Maddison Pearman, Canada.

12. Nadezhda Morozova, Kazakhstan.

13. Nikola Zdrahalova, Czech Republic.

14. Kim Hyun Yung, South Korea.

15. Karolina Bosiek, Poland.

16. Kim Minsun, South Korea.

17. Jin Jingzhu, China.

18. Huang Yu Ting, Taiwan.

19. Yekaterina Aidova, Kazakhstan.

20. Olga Fatkulina, ROC.

21. Jutta Leerdam, Netherlands.

22. Kimi Goetz, United States.

23. Ireen Wust, Netherlands.

24. Andzelika Wojcik, Poland.

25. Miho Takagi, Japan.

26. Angelina Golikova, ROC.

27. Li Qishi, China.

28. Nao Kodaira, Japan.

29. Daria Kachanova, ROC.

30. Brittany Bowe, United States.

31. Hanna Nifantava, Belarus.

