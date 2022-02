Thursday’s Speedskating Results

Thursday Women 1000m 1. Miho Takagi, Japan, 1:13.19. 2. Jutta Leerdam, Netherlands, 1:13.83. 3. Brittany Bowe, United States, 1:14.61. 4.…

Thursday

Women

1000m

1. Miho Takagi, Japan, 1:13.19.

2. Jutta Leerdam, Netherlands, 1:13.83.

3. Brittany Bowe, United States, 1:14.61.

4. Angelina Golikova, ROC, 1:14.71.

5. Antoinette de Jong, Netherlands, 1:14.92.

6. Ireen Wust, Netherlands, 1:15.11.

7. Kimi Goetz, United States, 1:15.40.

8. Vanessa Herzog, Austria, 1:15.644.

9. Daria Kachanova, ROC, 1:15.649.

10. Nao Kodaira, Japan, 1:15.65.

11. Nadezhda Morozova, Kazakhstan, 1:15.69.

12. Alexa Scott, Canada, 1:15.79.

13. Olga Fatkulina, ROC, 1:15.87.

14. Li Qishi, China, 1:15.99.

15. Yin Qi, China, 1:16.00.

16. Kim Minsun, South Korea, 1:16.49.

17. Karolina Bosiek, Poland, 1:16.54.

18. Ragne Wiklund, Norway, 1:16.59.

19. Yekaterina Aidova, Kazakhstan, 1:16.70.

20. Andzelika Wojcik, Poland, 1:16.79.

21. Ekaterina Sloeva, Belarus, 1:16.83.

22. Jin Jingzhu, China, 1:16.90.

23. Ellia Smeding, Britain, 1:17.17.

24. Huang Yu Ting, Taiwan, 1:17.35.

25. Kim Hyun Yung, South Korea, 1:17.50.

26. Maddison Pearman, Canada, 1:17.66.

27. Nikola Zdrahalova, Czech Republic, 1:18.75.

28. Sandrine Tas, Belgium, 1:18.79.

29. Mihaela Hogas, Romania, 1:19.33.

30. Park Jiwoo, South Korea, 1:19.39.

31. Hanna Nifantava, Belarus, WDR.

