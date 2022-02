Thursday’s Snowboarding Start List

Thursday Men Snowboard Cross Seeding 1. Glenn Blois de, Netherlands. 2. Alessandro Haemmerle, Austria. 3. Lorenzo Sommariva, Italy. 4. Cameron…

Thursday

Men

Snowboard Cross

Seeding

1. Glenn Blois de, Netherlands.

2. Alessandro Haemmerle, Austria.

3. Lorenzo Sommariva, Italy.

4. Cameron Bolton, Australia.

5. Kalle Koblet, Switzerland.

6. Merlin Surget, France.

7. Julian Lueftner, Austria.

8. Hagen Kearney, United States.

9. Lukas Pachner, Austria.

10. Adam Lambert, Australia.

11. Martin Noerl, Germany.

12. Nick Baumgartner, United States.

13. Jakob Dusek, Austria.

14. Lucas Eguibar, Spain.

15. Eliot Grondin, Canada.

16. Omar Visintin, Italy.

17. Adam Dickson, Australia.

18. Tommaso Leoni, Italy.

19. Paul Berg, Germany.

20. Liam Moffatt, Canada.

21. Yoshiki Takahara, Japan.

22. Loan Bozzolo, France.

23. Umito Kirchwehm, Germany.

24. Mick Dierdorff, United States.

25. Jake Vedder, United States.

26. Leo le Ble Jaques, France.

27. Filippo Ferrari, Italy.

28. Kevin Hill, Canada.

29. Jarryd Hughes, Australia.

30. Daniil Donskikh, ROC.

31. Huw Nightingale, Britain.

32. Radek Houser, Czech Republic.

1/8 Finals

Final 1

1. Merlin Surget, France.

2. Eliot Grondin, Canada.

3. Adam Lambert, Australia.

4. Radek Houser, Czech Republic.

Final 2

1. Lorenzo Sommariva, Italy.

2. Cameron Bolton, Australia.

3. Loan Bozzolo, France.

4. Daniil Donskikh, ROC.

Final 3

1. Martin Noerl, Germany.

2. Paul Berg, Germany.

3. Lucas Eguibar, Spain.

4. Jarryd Hughes, Australia.

Final 4

1. Mick Dierdorff, United States.

2. Alessandro Haemmerle, Austria.

3. Liam Moffatt, Canada.

4. Huw Nightingale, Britain.

Final 5

1. Lukas Pachner, Austria.

2. Jakob Dusek, Austria.

3. Tommaso Leoni, Italy.

4. Leo le Ble Jaques, France.

Final 6

1. Umito Kirchwehm, Germany.

2. Omar Visintin, Italy.

3. Kalle Koblet, Switzerland.

4. Glenn Blois de, Netherlands.

Final 7

1. Nick Baumgartner, United States.

2. Hagen Kearney, United States.

3. Yoshiki Takahara, Japan.

4. Kevin Hill, Canada.

Final 8

1. Adam Dickson, Australia.

2. Julian Lueftner, Austria.

3. Jake Vedder, United States.

4. Filippo Ferrari, Italy.

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Cameron Bolton, Australia.

2. Eliot Grondin, Canada.

3. Merlin Surget, France.

4. Loan Bozzolo, France.

Quarterfinal 2

1. Martin Noerl, Germany.

2. Alessandro Haemmerle, Austria.

3. Mick Dierdorff, United States.

4. Lucas Eguibar, Spain.

Quarterfinal 3

1. Umito Kirchwehm, Germany.

2. Omar Visintin, Italy.

3. Tommaso Leoni, Italy.

4. Leo le Ble Jaques, France.

Quarterfinal 4

1. Nick Baumgartner, United States.

2. Julian Lueftner, Austria.

3. Jake Vedder, United States.

4. Yoshiki Takahara, Japan.

Semifinals

Semifinal 1

1. Alessandro Haemmerle, Austria.

2. Eliot Grondin, Canada.

3. Merlin Surget, France.

4. Lucas Eguibar, Spain.

Semifinal 2

1. Jake Vedder, United States.

2. Julian Lueftner, Austria.

3. Omar Visintin, Italy.

4. Tommaso Leoni, Italy.

Finals

Big Final

1. Alessandro Haemmerle, Austria.

2. Julian Lueftner, Austria.

3. Eliot Grondin, Canada.

4. Omar Visintin, Italy.

Small Final

1. Jake Vedder, United States.

2. Merlin Surget, France.

3. Tommaso Leoni, Italy.

4. Lucas Eguibar, Spain.

Women

Snowboard Halfpipe

Final

1. Qiu Leng, China.

2. Leilani Ettel, Germany.

3. Brooke Dhondt, Canada.

4. Elizabeth Hosking, Canada.

5. Berenice Wicki, Switzerland.

6. Liu Jiayu, China.

7. Ruki Tomita, Japan.

8. Sena Tomita, Japan.

9. Queralt Castellet, Spain.

10. Cai Xuetong, China.

11. Mitsuki Ono, Japan.

12. Chloe Kim, United States.

