Thursday’s Freestyle Skiing Results

Thursday

Men

Freeski Halfpipe

Qualification

1. Aaron Blunck, United States, 92.00 (Q).

2. Nico Porteous, New Zealand, 90.50 (Q).

3. Birk Irving, United States, 89.75 (Q).

4. David Wise, United States, 89.00 (Q).

5. Brendan Mackay, Canada, 87.25 (Q).

6. Noah Bowman, Canada, 85.50 (Q).

7. Alex Ferreira, United States, 84.25 (Q).

8. Simon D Artois, Canada, 82.50 (Q).

9. Miguel Porteous, New Zealand, 81.00 (Q).

10. Kevin Rolland, France, 75.25 (Q).

11. Robin Briguet, Switzerland, 72.25 (Q).

12. Gus Kenworthy, Britain, 70.75 (Q).

13. Ben Harrington, New Zealand, 69.25.

14. Mao Bingqiang, China, 66.25.

15. Rafael Kreienbuehl, Switzerland, 60.50.

16. Lee Seung Hun, South Korea, 56.75.

17. Marco Ladner, Austria, 53.50.

18. Sun Jingbo, China, 48.75.

19. Gustav Legnavsky, New Zealand, 48.25.

20. Brendan Newby, Ireland, 47.00.

21. He Binghan, China, 45.00.

22. Wang Haizhuo, China, 37.00.

23. Jon Sallinen, Finland, 18.50.

Women

Freeski Halfpipe

Qualification

1. Gu Ailing Eileen, China, 95.50 (Q).

2. Rachael Karker, Canada, 89.50 (Q).

3. Kelly Sildaru, Estonia, 87.50 (Q).

4. Zoe Atkin, Britain, 86.75 (Q).

5. Zhang Kexin, China, 86.50 (Q).

6. Cassie Sharpe, Canada, 86.25 (Q).

7. Li Fanghui, China, 84.75 (Q).

8. Brita Sigourney, United States, 84.50 (Q).

9. Hanna Faulhaber, United States, 84.25 (Q).

10. Carly Margulies, United States, 82.25 (Q).

11. Amy Fraser, Canada, 75.75 (Q).

12. Sabrina Cakmakli, Germany, 71.50 (Q).

13. Devin Logan, United States, 71.00.

14. Alexandra Glazkova, ROC, 69.25.

15. Saori Suzuki, Japan, 68.75.

16. Wu Meng, China, 67.75.

17. Kim Daeun, South Korea, 45.50.

18. Chloe McMillan, New Zealand, 43.50.

19. Anja Barugh, New Zealand, 38.50.

20. Jang Yujin, South Korea, 4.25.

Ski Cross

Seeding

1. Sandra Naeslund, Sweden, 1:15.21 (Q).

2. Fanny Smith, Switzerland, 1:17.06 (Q).

3. Daniela Maier, Germany, 1:17.63 (Q).

4. Hannah Schmidt, Canada, 1:18.07 (Q).

5. Marielle Thompson, Canada, 1:18.16 (Q).

6. Lucrezia Fantelli, Italy, 1:18.17 (Q).

7. Brittany Phelan, Canada, 1:18.17 (Q).

8. Courtney Hoffos, Canada, 1:18.28 (Q).

9. Talina Gantenbein, Switzerland, 1:18.31 (Q).

10. Alexandra Edebo, Sweden, 1:18.49 (Q).

11. Sami Kennedy-Sim, Australia, 1:19.14 (Q).

12. Jole Galli, Italy, 1:19.20 (Q).

13. Saskja Lack, Switzerland, 1:19.21 (Q).

14. Ekaterina Maltseva, ROC, 1:19.45 (Q).

15. Natalia Sherina, ROC, 1:19.49 (Q).

16. Jade Grillet Aubert, France, 1:19.54 (Q).

17. Elizaveta Ponkratova, ROC, 1:19.56 (Q).

18. Andrea Limbacher, Austria, 1:19.69 (Q).

19. Katrin Ofner, Austria, 1:19.95 (Q).

20. Johanna Holzmann, Germany, 1:20.95 (Q).

21. Christina Foedermayr, Austria, 1:21.02 (Q).

22. Anastasiia Chirtcova, ROC, 1:21.53 (Q).

23. Nikol Kucerova, Czech Republic, 1:21.96 (Q).

24. Ran Hongyun, China, 1:25.85 (Q).

25. Pu Rui, China, 1:30.01 (Q).

26. Alizee Baron, France, DNS (Q).

1/8 Finals

Final 1

1. Sandra Naeslund, Sweden (Q).

2. Jade Grillet Aubert, France (Q).

3. Elizaveta Ponkratova, ROC.

Final 2

1. Courtney Hoffos, Canada (Q).

2. Talina Gantenbein, Switzerland (Q).

3. Ran Hongyun, China.

4. Pu Rui, China.

Final 3

1. Marielle Thompson, Canada (Q).

2. Jole Galli, Italy (Q).

3. Christina Foedermayr, Austria.

Final 4

1. Hannah Schmidt, Canada (Q).

2. Johanna Holzmann, Germany (Q).

3. Saskja Lack, Switzerland.

Final 5

1. Daniela Maier, Germany (Q).

2. Katrin Ofner, Austria (Q).

3. Ekaterina Maltseva, ROC.

Final 6

1. Sami Kennedy-Sim, Australia (Q).

2. Anastasiia Chirtcova, ROC (Q).

3. Lucrezia Fantelli, Italy, DNF.

Final 7

1. Brittany Phelan, Canada (Q).

2. Alexandra Edebo, Sweden (Q).

3. Nikol Kucerova, Czech Republic.

4. Alizee Baron, France, DNS.

Final 8

1. Fanny Smith, Switzerland (Q).

2. Andrea Limbacher, Austria (Q).

3. Natalia Sherina, ROC.

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Sandra Naeslund, Sweden (Q).

2. Courtney Hoffos, Canada (Q).

3. Talina Gantenbein, Switzerland.

4. Jade Grillet Aubert, France.

Quarterfinal 2

1. Marielle Thompson, Canada (Q).

2. Hannah Schmidt, Canada (Q).

3. Jole Galli, Italy.

4. Johanna Holzmann, Germany.

Quarterfinal 3

1. Sami Kennedy-Sim, Australia (Q).

2. Daniela Maier, Germany (Q).

3. Katrin Ofner, Austria.

4. Anastasiia Chirtcova, ROC.

Quarterfinal 4

1. Fanny Smith, Switzerland (Q).

2. Brittany Phelan, Canada (Q).

3. Andrea Limbacher, Austria.

4. Alexandra Edebo, Sweden.

Semifinals

Semifinal 1

1. Sandra Naeslund, Sweden (Q).

2. Marielle Thompson, Canada (Q).

3. Hannah Schmidt, Canada.

4. Courtney Hoffos, Canada.

Semifinal 2

1. Daniela Maier, Germany (Q).

2. Fanny Smith, Switzerland (Q).

3. Brittany Phelan, Canada.

4. Sami Kennedy-Sim, Australia.

Finals

Small Final

5. Brittany Phelan, Canada.

6. Courtney Hoffos, Canada.

7. Hannah Schmidt, Canada.

8. Sami Kennedy-Sim, Australia.

Big Final

1. Sandra Naeslund, Sweden.

2. Marielle Thompson, Canada.

3. Daniela Maier, Germany.

4. Fanny Smith, Switzerland, RAL.

