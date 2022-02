Thursday’s Figure Skating Start List

Thursday Men Single Skating 1. Lukas Britschgi, Switzerland. 2. Andrei Mozalev, ROC. 3. Ivan Shmuratko, Ukraine. 4. Konstantin Milyukov, Belarus.…

Thursday

Men

Single Skating

1. Lukas Britschgi, Switzerland.

2. Andrei Mozalev, ROC.

3. Ivan Shmuratko, Ukraine.

4. Konstantin Milyukov, Belarus.

5. Nikolaj Majorov, Sweden.

6. Donovan Carrillo, Mexico.

7. Vladimir Litvintsev, Azerbaijan.

8. Brendan Kerry, Australia.

9. Deniss Vasiljevs, Latvia.

10. Mark Kondratiuk, ROC.

11. Adam Siao Him Fa, France.

12. Matteo Rizzo, Italy.

13. Daniel Grassl, Italy.

14. Jin Boyang, China.

15. Kevin Aymoz, France.

16. Keegan Messing, Canada.

17. Yuzuru Hanyu, Japan.

18. Evgeni Semenenko, ROC.

19. Jason Brown, United States.

20. Morisi Kvitelashvili, Georgia.

21. Cha Junhwan, South Korea.

22. Shoma Uno, Japan.

23. Yuma Kagiyama, Japan.

24. Nathan Chen, United States.

