Thursday’s Cross-Country Skiing Start List

Thursday Women 10km Classic 1. Valeriya Tyuleneva, Kazakhstan. 2. Cendrine Browne, Canada. 3. Masae Tsuchiya, Japan. 4. Li Xin, China.…

Thursday

Women

10km Classic

1. Valeriya Tyuleneva, Kazakhstan.

2. Cendrine Browne, Canada.

3. Masae Tsuchiya, Japan.

4. Li Xin, China.

5. Novie McCabe, United States.

6. Katerina Janatova, Czech Republic.

7. Anja Weber, Switzerland.

8. Antonia Fraebel, Germany.

9. Lilia Vasileva, ROC.

10. Dahria Beatty, Canada.

11. Petra Novakova, Czech Republic.

12. Izabela Marcisz, Poland.

13. Nadja Kaelin, Switzerland.

14. Lucia Scardoni, Italy.

15. Patricija Eiduka, Latvia.

16. Alena Prochazkova, Slovakia.

17. Yilamujiang Dinigeer, China.

18. Chi Chunxue, China.

19. Anna Comarella, Italy.

20. Coralie Bentz, France.

21. Masako Ishida, Japan.

22. Katherine Sauerbrey, Germany.

23. Laura Gimmler, Germany.

24. Katherine Stewart-Jones, Canada.

25. Lotta Udnes Weng, Norway.

26. Emma Ribom, Sweden.

27. Hailey Swirbul, United States.

28. Anne Kylloenen, Finland.

29. Nadine Faehndrich, Switzerland.

30. Anamarija Lampic, Slovenia.

31. Carola Vila Obiols, Andorra.

32. Katharina Hennig, Germany.

33. Kaidy Kaasiku, Estonia.

34. Jessie Diggins, United States.

35. Jessica Yeaton, Australia.

36. Therese Johaug, Norway.

37. Melissa Gal, France.

38. Krista Parmakoski, Finland.

39. Mathilde Myhrvold, Norway.

40. Kerttu Niskanen, Finland.

41. Valentyna Kaminska, Ukraine.

42. Tatiana Sorina, ROC.

43. Kseniya Shalygina, Kazakhstan.

44. Rosie Brennan, United States.

45. Angelina Shuryga, Kazakhstan.

46. Tiril Udnes Weng, Norway.

47. Petra Hyncicova, Czech Republic.

48. Charlotte Kalla, Sweden.

49. Chika Kobayashi, Japan.

50. Johanna Matintalo, Finland.

51. Martina Di Centa, Italy.

52. Yulia Stupak, ROC.

53. Caterina Ganz, Italy.

54. Teresa Stadlober, Austria.

55. Monika Skinder, Poland.

56. Ebba Andersson, Sweden.

57. Maryna Antsybor, Ukraine.

58. Frida Karlsson, Sweden.

59. Lisa Unterweger, Austria.

60. Natalia Nepryaeva, ROC.

61. Timea Lorincz, Romania.

62. Vedrana Malec, Croatia.

63. Anja Mandeljc, Slovenia.

64. Ma Qinghua, China.

65. Keidy Kaasiku, Estonia.

66. Lee Chaewon, South Korea.

67. Anita Klemencic, Slovenia.

68. Viktoriia Olekh, Ukraine.

69. Aveli Uustalu, Estonia.

70. Lee Eui Jin, South Korea.

71. Nadezhda Stepashkina, Kazakhstan.

72. Maria Ntanou, Greece.

73. Kitija Auzina, Latvia.

74. Tena Hadzic, Croatia.

75. Nina Riedener, Liechtenstein.

76. Magdalena Kobielusz, Poland.

77. Neza Zerjav, Slovenia.

78. Aysenur Duman, Turkey.

79. Olivia Bouffard-Nesbitt, Canada.

80. Casey Wright, Australia.

81. Karolina Kukuczka, Poland.

82. Barbora Klementova, Slovakia.

83. Nefeli Tita, Greece.

84. Karen Chanloung, Thailand.

85. Ozlem Ceren Dursun, Turkey.

86. Nahiara Diaz Gonzalez, Argentina.

87. Katya Galstyan, Armenia.

88. Kristina Sivokova, Slovakia.

89. Samanta Krampe, Latvia.

90. Ana Cvetanovska, Macedonia.

91. Jaqueline Mourao, Brazil.

92. Estere Volfa, Latvia.

93. Eduarda Ribera, Brazil.

94. Egle Savickaite, Lithuania.

95. Angelina Muradyan, Armenia.

96. Enkhtuul Ariunsanaa, Mongolia.

97. Sara Ponya, Hungary.

98. Ieva Dainyte, Lithuania.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.