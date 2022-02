Thursday’s Cross-Country Skiing Results

Thursday Women 10km Classic 1. Therese Johaug, Norway, 28:06.3. 2. Kerttu Niskanen, Finland, 28:06.7. 3. Krista Parmakoski, Finland, 28:37.8. 4.…

Thursday

Women

10km Classic

1. Therese Johaug, Norway, 28:06.3.

2. Kerttu Niskanen, Finland, 28:06.7.

3. Krista Parmakoski, Finland, 28:37.8.

4. Natalia Nepryaeva, ROC, 28:37.9.

5. Katharina Hennig, Germany, 28:49.7.

6. Ebba Andersson, Sweden, 28:57.2.

7. Yulia Stupak, ROC, 29:03.8.

8. Jessie Diggins, United States, 29:15.1.

9. Teresa Stadlober, Austria, 29:16.9.

10. Tatiana Sorina, ROC, 29:17.4.

11. Katherine Sauerbrey, Germany, 29:27.2.

12. Frida Karlsson, Sweden, 29:28.0.

13. Rosie Brennan, United States, 29:28.6.

14. Johanna Matintalo, Finland, 29:31.2.

15. Lilia Vasileva, ROC, 29:32.4.

16. Anne Kylloenen, Finland, 29:42.6.

17. Anamarija Lampic, Slovenia, 29:55.0.

18. Dahria Beatty, Canada, 30:00.2.

19. Emma Ribom, Sweden, 30:05.8.

20. Charlotte Kalla, Sweden, 30:07.6.

21. Tiril Udnes Weng, Norway, 30:22.6.

22. Nadine Faehndrich, Switzerland, 30:23.8.

23. Patricija Eiduka, Latvia, 30:34.7.

24. Novie McCabe, United States, 30:34.9.

25. Lotta Udnes Weng, Norway, 30:37.0.

26. Anna Comarella, Italy, 30:45.0.

27. Masako Ishida, Japan, 30:50.6.

28. Antonia Fraebel, Germany, 30:51.4.

29. Izabela Marcisz, Poland, 30:54.6.

30. Petra Novakova, Czech Republic, 31:00.7.

31. Lisa Unterweger, Austria, 31:02.1.

32. Hailey Swirbul, United States, 31:05.3.

33. Laura Gimmler, Germany, 31:05.6.

34. Katerina Janatova, Czech Republic, 31:07.2.

35. Caterina Ganz, Italy, 31:08.1.

36. Katherine Stewart-Jones, Canada, 31:08.6.

37. Martina Di Centa, Italy, 31:08.8.

38. Lucia Scardoni, Italy, 31:09.5.

39. Chi Chunxue, China, 31:10.6.

40. Coralie Bentz, France, 31:17.6.

41. Melissa Gal, France, 31:25.7.

42. Petra Hyncicova, Czech Republic, 31:28.0.

43. Nadja Kaelin, Switzerland, 31:29.7.

44. Mathilde Myhrvold, Norway, 31:36.0.

45. Li Xin, China, 31:36.9.

46. Masae Tsuchiya, Japan, 31:41.5.

47. Carola Vila Obiols, Andorra, 31:45.0.

48. Cendrine Browne, Canada, 31:47.9.

49. Monika Skinder, Poland, 31:49.9.

50. Ma Qinghua, China, 31:52.3.

51. Jessica Yeaton, Australia, 31:54.6.

52. Angelina Shuryga, Kazakhstan, 32:08.8.

53. Kseniya Shalygina, Kazakhstan, 32:09.9.

54. Chika Kobayashi, Japan, 32:10.0.

55. Anja Weber, Switzerland, 32:13.4.

56. Yilamujiang Dinigeer, China, 32:23.8.

57. Nadezhda Stepashkina, Kazakhstan, 32:27.2.

58. Maryna Antsybor, Ukraine, 32:36.5.

59. Valeriya Tyuleneva, Kazakhstan, 32:52.1.

60. Keidy Kaasiku, Estonia, 32:55.4.

61. Olivia Bouffard-Nesbitt, Canada, 33:01.1.

62. Anita Klemencic, Slovenia, 33:09.3.

63. Karen Chanloung, Thailand, 33:14.0.

64. Karolina Kukuczka, Poland, 33:16.6.

65. Alena Prochazkova, Slovakia, 33:18.2.

66. Anja Mandeljc, Slovenia, 33:19.5.

67. Casey Wright, Australia, 33:21.1.

68. Kitija Auzina, Latvia, 33:26.3.

69. Nina Riedener, Liechtenstein, 33:49.0.

70. Kaidy Kaasiku, Estonia, 33:50.7.

71. Neza Zerjav, Slovenia, 33:56.8.

72. Lee Eui Jin, South Korea, 34:07.9.

73. Vedrana Malec, Croatia, 34:31.6.

74. Katya Galstyan, Armenia, 34:37.5.

75. Lee Chaewon, South Korea, 34:45.5.

76. Viktoriia Olekh, Ukraine, 34:58.1.

77. Barbora Klementova, Slovakia, 34:59.2.

78. Magdalena Kobielusz, Poland, 35:40.3.

79. Valentyna Kaminska, Ukraine, 35:42.7.

80. Aveli Uustalu, Estonia, 35:46.2.

81. Kristina Sivokova, Slovakia, 36:12.6.

82. Jaqueline Mourao, Brazil, 36:14.6.

83. Tena Hadzic, Croatia, 36:27.5.

84. Estere Volfa, Latvia, 36:36.9.

85. Enkhtuul Ariunsanaa, Mongolia, 37:02.5.

86. Timea Lorincz, Romania, 37:15.3.

87. Aysenur Duman, Turkey, 37:36.7.

88. Maria Ntanou, Greece, 37:39.4.

89. Egle Savickaite, Lithuania, 38:26.5.

90. Eduarda Ribera, Brazil, 38:58.7.

91. Ieva Dainyte, Lithuania, 39:07.4.

92. Ozlem Ceren Dursun, Turkey, 39:17.6.

93. Samanta Krampe, Latvia, 39:34.2.

94. Angelina Muradyan, Armenia, 39:43.4.

95. Ana Cvetanovska, Macedonia, 39:57.7.

96. Nahiara Diaz Gonzalez, Argentina, 40:30.8.

97. Sara Ponya, Hungary, 41:13.6.

98. Nefeli Tita, Greece, 42:12.1.

