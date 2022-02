Sweden 2, China 1 Sweden 0 2 0 — 2 China 1 0 0 — 1 First Period_1, China, Kang…

Sweden 2, China 1

Sweden 0 2 0 — 2 China 1 0 0 — 1

First Period_1, China, Kang Mulan (Lin Jiaxin), 05:16. Penalties_Paula Bergstrom, Sweden (tripping).

Second Period_2, Sweden, Felizia Wikner-Zienkiewicz, 25:14 (ps). 3, Sweden, Josefin Bouveng (Maja Nylen-Persson, Mina Waxin), 26:39. Penalties_Michelle Lowenhielm, Sweden (tripping); Liu Zhixin, China (tripping).

Third Period_No Scoring. Penalties_Huang Huier, China (tripping); Maja Nylen-Persson, Sweden (holding an opponent).

Shots on Goal_China 13-6-14_33. Sweden 9-15-9_33.

Goalies_China, Zhou Jiaying, Chen Tiya. Sweden, Emma Soderberg, Ida Boman.

Referee_Anniina Nurmi, Finland. Anna Wiegand, Switzerland. Jenni Heikkinen, Finland. Julia Kainberger, Austria.

