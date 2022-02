Sunday’s Speedskating Start List

Sunday Men’s Team Pursuit Quarterfinals 1. Canada (Jordan Belchos; Ted-Jan Bloemen; Connor Howe; Tyson Langelaar). 2. China (Lian Ziwen; Ning…

Sunday

Men’s Team

Pursuit

Quarterfinals

1. Canada (Jordan Belchos; Ted-Jan Bloemen; Connor Howe; Tyson Langelaar).

2. China (Lian Ziwen; Ning Zhongyan; Wang Haotian; Xu Fu).

3. Italy (Davide Ghiotto; Andrea Giovannini; Michele Malfatti; Alessio Trentini).

4. Netherlands (Jorrit Bergsma; Marcel Bosker; Sven Kramer; Patrick Roest).

5. Norway (Hallgeir Engebraaten; Allan Dahl Johansson; Peder Kongshaug; Sverre Lunde Pedersen).

6. ROC (Daniil Aldoshkin; Alexander Rumyantsev; Sergei Trofimov; Ruslan Zakharov).

7. South Korea (Chung Jae Won; Kim Minseok; Lee Seung Hoon; Park Seonghyeon).

8. United States (Ethan Cepuran; Casey Dawson; Emery Lehman; Joey Mantia).

Women

500m

1. Maria Victoria Rodriguez Lopez, Argentina.

2. Mihaela Hogas, Romania.

3. Sandrine Tas, Belgium.

4. Julie Nistad Samsonsen, Norway.

5. Nikola Zdrahalova, Czech Republic.

6. Martine Ripsrud, Norway.

7. Vanessa Herzog, Austria.

8. Miho Takagi, Japan.

9. Marsha Hudey, Canada.

10. Brittany Bowe, United States.

11. Yekaterina Aidova, Kazakhstan.

12. Huang Yu Ting, Taiwan.

13. Jin Jingzhu, China.

14. Jutta Leerdam, Netherlands.

15. Heather McLean, Canada.

16. Michelle de Jong, Netherlands.

17. Brooklyn McDougall, Canada.

18. Femke Kok, Netherlands.

19. Arisa Go, Japan.

20. Kim Minsun, South Korea.

21. Daria Kachanova, ROC.

22. Kimi Goetz, United States.

23. Hanna Nifantava, Belarus.

24. Tian Ruining, China.

25. Nao Kodaira, Japan.

26. Angelina Golikova, ROC.

27. Kaja Ziomek, Poland.

28. Erin Jackson, United States.

29. Andzelika Wojcik, Poland.

30. Olga Fatkulina, ROC.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.