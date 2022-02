Sunday’s Short Track Speedskating Start List

Sunday Men 500m Quarterfinals Quarterfinal 2 1. Wu Dajing, China. 2. Pietro Sighel, Italy. 3. Roberts Kruzbergs, Latvia. 4. Shaolin…

Sunday

Men

500m

Quarterfinals

Quarterfinal 2

1. Wu Dajing, China.

2. Pietro Sighel, Italy.

3. Roberts Kruzbergs, Latvia.

4. Shaolin Sandor Liu, Hungary.

5. Sebastien Lepape, France.

Quarterfinal 3

1. Konstantin Ivliev, ROC.

2. John-Henry Krueger, Hungary.

3. Stijn Desmet, Belgium.

4. Abzal Azhgaliyev, Kazakhstan.

5. Hwang Daeheon, South Korea.

Quarterfinal 4

1. Steven Dubois, Canada.

2. Jordan Pierre-Gilles, Canada.

3. Shaoang Liu, Hungary.

4. Vladislav Bykanov, Israel.

5. Ryan Pivirotto, United States.

Quarterfinal 1

1. Denis Nikisha, Kazakhstan.

2. Pavel Sitnikov, ROC.

3. Ren Ziwei, China.

4. Adil Galiakhmetov, Kazakhstan.

5. Sun Long, China.

Semifinals

Semifinal 1

1. Konstantin Ivliev, ROC.

2. Denis Nikisha, Kazakhstan.

3. Pavel Sitnikov, ROC.

4. Pietro Sighel, Italy.

5. Roberts Kruzbergs, Latvia.

Semifinal 2

1. Shaoang Liu, Hungary.

2. Steven Dubois, Canada.

3. Wu Dajing, China.

4. Hwang Daeheon, South Korea.

5. Abzal Azhgaliyev, Kazakhstan.

Finals

Final A

1. Shaoang Liu, Hungary.

2. Abzal Azhgaliyev, Kazakhstan.

3. Konstantin Ivliev, ROC.

4. Steven Dubois, Canada.

5. Pietro Sighel, Italy.

Final B

1. Wu Dajing, China.

2. Pavel Sitnikov, ROC.

3. Denis Nikisha, Kazakhstan.

4. Roberts Kruzbergs, Latvia.

Women

3000m Relay

Finals

Final A

1. Netherlands (Suzanne Schulting; Selma Poutsma; Xandra Velzeboer; Yara van Kerkhof).

2. China (Qu Chunyu; Zhang Chutong; Fan Kexin; Zhang Yuting).

3. Canada (Courtney Sarault; Florence Brunelle; Kim Boutin; Alyson Charles).

4. South Korea (Seo Whimin; Choi Minjeong; Kim A Lang; Lee Yubin).

Final B

1. ROC (Sofia Prosvirnova; Ekaterina Efremenkova; Elena Seregina; Anna Vostrikova).

2. United States (Kristen Santos; Corinne Stoddard; Maame Biney; Julie Letai).

3. Poland (Nikola Mazur; Natalia Maliszewska; Kamila Stormowska; Patrycja Maliszewska).

4. Italy (Arianna Fontana; Martina Valcepina; Arianna Sighel; Arianna Valcepina).

