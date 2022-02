Sunday’s Short Track Speedskating Results

Sunday Men 500m Quarterfinals Quarterfinal 1 1. Denis Nikisha, Kazakhstan, 40.355 (Q). 2. Pavel Sitnikov, ROC, 40.643 (Q). 3. Ren…

Sunday

Men

500m

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Denis Nikisha, Kazakhstan, 40.355 (Q).

2. Pavel Sitnikov, ROC, 40.643 (Q).

3. Ren Ziwei, China, 40.714.

4. Sun Long, China, 40.779.

5. Adil Galiakhmetov, Kazakhstan, 40.925.

Quarterfinal 4

1. Shaoang Liu, Hungary, 40.386 (Q).

2. Steven Dubois, Canada, 40.494 (Q).

3. Vladislav Bykanov, Israel, 41.157.

4. Ryan Pivirotto, United States, 41.841.

5. Jordan Pierre-Gilles, Canada.

Quarterfinal 2

1. Wu Dajing, China, 40.528 (Q).

2. Pietro Sighel, Italy, 40.644 (Q).

3. Roberts Kruzbergs, Latvia, 40.694 (q).

4. Shaolin Sandor Liu, Hungary, 40.700.

5. Sebastien Lepape, France, 46.814.

Quarterfinal 3

1. Konstantin Ivliev, ROC, 40.351 (Q).

2. Hwang Daeheon, South Korea, 40.636 (Q).

3. Abzal Azhgaliyev, Kazakhstan, 40.643 (q).

4. Stijn Desmet, Belgium, 40.718.

5. John-Henry Krueger, Hungary, 40.844.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.