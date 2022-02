Sunday’s Luge Start List

Sunday Women Singles Run 1 1. Natalie Geisenberger, Germany. 2. Madeleine Egle, Austria. 3. Anna Berreiter, Germany. 4. Elina Ieva…

Sunday

Women

Singles

Run 1

1. Natalie Geisenberger, Germany.

2. Madeleine Egle, Austria.

3. Anna Berreiter, Germany.

4. Elina Ieva Vitola, Latvia.

5. Julia Taubitz, Germany.

6. Tatyana Ivanova, ROC.

7. Ekaterina Katnikova, ROC.

8. Andrea Voetter, Italy.

9. Eliza Tiruma, Latvia.

10. Lisa Schulte, Austria.

11. Viktoriia Demchenko, ROC.

12. Hannah Prock, Austria.

13. Nina Zoeggeler, Italy.

14. Emily Sweeney, United States.

15. Trinity Ellis, Canada.

16. Raluca Stramaturaru, Romania.

17. Makena Hodgson, Canada.

18. Natalie Maag, Switzerland.

19. Verena Hofer, Italy.

20. Olena Stetskiv, Ukraine.

21. Katarina Simonakova, Slovakia.

22. Klaudia Domaradzka, Poland.

23. Summer Britcher, United States.

24. Ashley Farquharson, United States.

25. Yulianna Tunytska, Ukraine.

26. Frisch Aileen Christina, South Korea.

27. Elsa Desmond, Ireland.

28. Kendija Aparjode, Latvia.

29. Natalie Corless, Canada.

30. Tove Kohala, Sweden.

31. Anna Cezikova, Czech Republic.

32. Wang Peixuan, China.

33. Lin Sin-Rong, Taiwan.

34. Veronica Maria Ravenna, Argentina.

35. Doina Descalui, Moldova.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.