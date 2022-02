Sunday’s Freestyle Skiing Start List

Sunday Men Freeski Big Air Qualification 1. Alexander Hall, United States. 2. Colby Stevenson, United States. 3. Andri Ragettli, Switzerland.…

Sunday

Men

Freeski Big Air

Qualification

1. Alexander Hall, United States.

2. Colby Stevenson, United States.

3. Andri Ragettli, Switzerland.

4. Birk Ruud, Norway.

5. Matej Svancer, Austria.

6. Hugo Burvall, Sweden.

7. Oliwer Magnusson, Sweden.

8. Colin Wili, Switzerland.

9. Kim Gubser, Switzerland.

10. Finn Bilous, New Zealand.

11. Simo Peltola, Finland.

12. Ben Barclay, New Zealand.

13. Max Moffatt, Canada.

14. Antoine Adelisse, France.

15. Nicholas Goepper, United States.

16. Leonardo Donaggio, Italy.

17. Henrik Harlaut, Sweden.

18. Fabian Boesch, Switzerland.

19. Daniel Bacher, Austria.

20. He Jinbo, China.

21. Edouard Therriault, Canada.

22. Tormod Frostad, Norway.

23. Teal Harle, Canada.

24. Jesper Tjader, Sweden.

25. Mac Forehand, United States.

26. Javier Lliso, Spain.

27. James Woods, Britain.

28. Thibault Magnin, Spain.

29. Christian Nummedal, Norway.

30. Evan McEachran, Canada.

31. Ferdinand Dahl, Norway.

Women

Freeski Big Air

Qualification

1. Johanne Killi, Norway.

2. Mathilde Gremaud, Switzerland.

3. Kelly Sildaru, Estonia.

4. Tess Ledeux, France.

5. Gu Ailing Eileen, China.

6. Alia Delia Eichinger, Germany.

7. Elena Gaskell, Canada.

8. Ksenia Orlova, ROC.

9. Silvia Bertagna, Italy.

10. Yang Shuorui, China.

11. Lara Wolf, Austria.

12. Anni Karava, Finland.

13. Katie Summerhayes, Britain.

14. Caroline Claire, United States.

15. Kirsty Muir, Britain.

16. Olivia Asselin, Canada.

17. Sandra Eie, Norway.

18. Margaux Hackett, New Zealand.

19. Marin Hamill, United States.

20. Megan Oldham, Canada.

21. Maggie Voisin, United States.

22. Darian Stevens, United States.

23. Dominique Ohaco, Chile.

24. Anastasia Tatalina, ROC.

25. Laura Wallner, Austria.

26. Sarah Hoefflin, Switzerland.

Moguls

Finals

Final 1

1. Camille Cabrol, France.

2. Yuliya Galysheva, Kazakhstan.

3. Kai Owens, United States.

4. Makayla Gerken Schofield, Britain.

5. Chloe Dufour-Lapointe, Canada.

6. Polina Chudinova, ROC.

7. Hinako Tomitaka, Japan.

8. Sophie Ash, Australia.

9. Kisara Sumiyoshi, Japan.

10. Sofiane Gagnon, Canada.

11. Justine Dufour-Lapointe, Canada.

12. Britteny Cox, Australia.

13. Anastasiia Smirnova, ROC.

14. Hannah Soar, United States.

15. Junko Hoshino, Japan.

16. Anri Kawamura, Japan.

17. Olivia Giaccio, United States.

18. Jaelin Kauf, United States.

19. Perrine Laffont, France.

20. Jakara Anthony, Australia.

