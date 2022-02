Sunday’s Freestyle Skiing Results

Sunday Women Moguls Qualifications 1. Jakara Anthony, Australia, 83.75. 2. Perrine Laffont, France, 81.11. 3. Jaelin Kauf, United States, 79.15.…

Sunday

Women

Moguls

Qualifications

1. Jakara Anthony, Australia, 83.75.

2. Perrine Laffont, France, 81.11.

3. Jaelin Kauf, United States, 79.15.

4. Olivia Giaccio, United States, 78.11.

5. Anri Kawamura, Japan, 76.36.

6. Junko Hoshino, Japan, 75.38.

7. Hannah Soar, United States, 74.53.

8. Anastasiia Smirnova, ROC, 73.01.

9. Britteny Cox, Australia, 72.26.

10. Justine Dufour-Lapointe, Canada, 71.45.

11. Sofiane Gagnon, Canada, 75.63.

12. Kisara Sumiyoshi, Japan, 72.58.

13. Sophie Ash, Australia, 72.20.

14. Hinako Tomitaka, Japan, 71.93.

15. Polina Chudinova, ROC, 70.93.

16. Chloe Dufour-Lapointe, Canada, 70.45.

17. Makayla Gerken Schofield, Britain, 70.18.

18. Kai Owens, United States, 69.92.

19. Yuliya Galysheva, Kazakhstan, 69.21.

20. Camille Cabrol, France, 67.76.

21. Anastassiya Gorodko, Kazakhstan, 67.47.

22. Ayaulym Amrenova, Kazakhstan, 66.82.

23. Viktoriia Lazarenko, ROC, 65.77.

24. Anastasiia Pervushina, ROC, 63.97.

25. Li Nan, China, 63.32.

26. Sabrina Cass, Brazil, 62.20.

27. Leonie Gerken Schofield, Britain, 62.06.

28. Olessya Graur, Kazakhstan, 57.18.

29. Katharina Ramsauer, Austria, 56.18.

30. Taylah Oneill, Australia, DNF.

Finals

Final 1

1. Jakara Anthony, Australia, 81.91 (Q).

2. Anri Kawamura, Japan, 80.72 (Q).

3. Perrine Laffont, France, 79.86 (Q).

4. Jaelin Kauf, United States, 79.32 (Q).

5. Olivia Giaccio, United States, 78.37 (Q).

6. Kai Owens, United States, 75.26 (Q).

7. Yuliya Galysheva, Kazakhstan, 74.97 (Q).

8. Sofiane Gagnon, Canada, 74.44 (Q).

9. Makayla Gerken Schofield, Britain, 73.99 (Q).

10. Anastasiia Smirnova, ROC, 73.76 (Q).

11. Hannah Soar, United States, 73.70 (Q).

12. Chloe Dufour-Lapointe, Canada, 73.60 (Q).

13. Junko Hoshino, Japan, 73.19.

14. Britteny Cox, Australia, 73.04.

15. Kisara Sumiyoshi, Japan, 71.52.

16. Sophie Ash, Australia, 70.47.

17. Polina Chudinova, ROC, 70.36.

18. Camille Cabrol, France, 70.31.

19. Hinako Tomitaka, Japan, 69.99.

20. Justine Dufour-Lapointe, Canada, DNF.

Final 2

1. Jakara Anthony, Australia, 81.29 (Q).

2. Jaelin Kauf, United States, 80.12 (Q).

3. Anri Kawamura, Japan, 78.84 (Q).

4. Anastasiia Smirnova, ROC, 78.64 (Q).

5. Perrine Laffont, France, 77.62 (Q).

6. Olivia Giaccio, United States, 77.57 (Q).

7. Hannah Soar, United States, 75.16.

8. Makayla Gerken Schofield, Britain, 73.04.

9. Chloe Dufour-Lapointe, Canada, 72.96.

10. Kai Owens, United States, 65.49.

11. Yuliya Galysheva, Kazakhstan, 49.74.

12. Sofiane Gagnon, Canada, DNF.

Final 3

1. Jakara Anthony, Australia, 83.09.

2. Jaelin Kauf, United States, 80.28.

3. Anastasiia Smirnova, ROC, 77.72.

4. Perrine Laffont, France, 77.36.

5. Anri Kawamura, Japan, 77.12.

6. Olivia Giaccio, United States, 75.61.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.