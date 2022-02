Sunday’s Cross-Country Skiing Start List

Sunday Women 30km Mass Start Free 1. Natalia Nepryaeva, ROC. 2. Therese Johaug, Norway. 3. Ebba Andersson, Sweden. 4. Jessie…

Sunday

Women

30km Mass Start Free

1. Natalia Nepryaeva, ROC.

2. Therese Johaug, Norway.

3. Ebba Andersson, Sweden.

4. Jessie Diggins, United States.

5. Krista Parmakoski, Finland.

6. Kerttu Niskanen, Finland.

7. Tatiana Sorina, ROC.

8. Rosie Brennan, United States.

9. Teresa Stadlober, Austria.

10. Tiril Udnes Weng, Norway.

11. Victoria Carl, Germany.

12. Delphine Claudel, France.

13. Ragnhild Haga, Norway.

14. Johanna Matintalo, Finland.

15. Charlotte Kalla, Sweden.

16. Anastasia Rygalina, ROC.

17. Lotta Udnes Weng, Norway.

18. Anne Kylloenen, Finland.

19. Pia Fink, Germany.

20. Jonna Sundling, Sweden.

21. Emma Ribom, Sweden.

22. Katherine Stewart-Jones, Canada.

23. Mariya Istomina, ROC.

24. Masako Ishida, Japan.

25. Coralie Bentz, France.

26. Anna Comarella, Italy.

27. Chi Chunxue, China.

28. Yilamujiang Dinigeer, China.

29. Patricija Eiduka, Latvia.

30. Izabela Marcisz, Poland.

31. Petra Novakova, Czech Republic.

32. Lydia Hiernickel, Switzerland.

33. Dahria Beatty, Canada.

34. Antonia Fraebel, Germany.

35. Jialin Bayani, China.

36. Katerina Janatova, Czech Republic.

37. Sophia Laukli, United States.

38. Flora Dolci, France.

39. Novie McCabe, United States.

40. Li Xin, China.

41. Masae Tsuchiya, Japan.

42. Cendrine Browne, Canada.

43. Miki Kodama, Japan.

44. Maryna Antsybor, Ukraine.

45. Cristina Pittin, Italy.

46. Caterina Ganz, Italy.

47. Martina Di Centa, Italy.

48. Chika Kobayashi, Japan.

49. Petra Hyncicova, Czech Republic.

50. Angelina Shuryga, Kazakhstan.

51. Irina Bykova, Kazakhstan.

52. Jessica Yeaton, Australia.

53. Carola Vila Obiols, Andorra.

54. Vedrana Malec, Croatia.

55. Anita Klemencic, Slovenia.

56. Hanna Karaliova, Belarus.

57. Viktoriia Olekh, Ukraine.

58. Nadezhda Stepashkina, Kazakhstan.

59. Maria Ntanou, Greece.

60. Baiba Bendika, Latvia.

61. Magdalena Kobielusz, Poland.

62. Neza Zerjav, Slovenia.

63. Sanja Kusmuk, Bosnia and Herzegovina.

64. Laura Leclair, Canada.

65. Casey Wright, Australia.

