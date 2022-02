Sunday’s Cross-Country Skiing Results

Sunday Men 15km + 15km Skiathlon 1. Alexander Bolshunov, ROC, 1:16:09.8. 2. Denis Spitsov, ROC, 1:17:20.8. 3. Iivo Niskanen, Finland,…

Sunday

Men

15km + 15km Skiathlon

1. Alexander Bolshunov, ROC, 1:16:09.8.

2. Denis Spitsov, ROC, 1:17:20.8.

3. Iivo Niskanen, Finland, 1:18:10.0.

4. Hans Christer Holund, Norway, 1:18:40.7.

5. Paal Golberg, Norway, 1:19:02.3.

6. William Poromaa, Sweden, 1:19:03.7.

7. Perttu Hyvarinen, Finland, 1:19:22.4.

8. Francesco De Fabiani, Italy, 1:19:47.6.

9. Artem Maltsev, ROC, 1:20:04.6.

10. Clement Parisse, France, 1:20:07.0.

11. Scott Patterson, United States, 1:20:10.0.

12. Lucas Boegl, Germany, 1:20:12.5.

13. Friedrich Moch, Germany, 1:20:16.4.

14. Jules Lapierre, France, 1:20:21.8.

15. Jonas Baumann, Switzerland, 1:20:32.5.

16. Mika Vermeulen, Austria, 1:20:40.0.

17. Andrew Musgrave, Britain, 1:20:46.9.

18. Michal Novak, Czech Republic, 1:20:50.9.

19. Florian Notz, Germany, 1:21:00.4.

20. Ireneu Esteve Altimiras, Andorra, 1:21:08.2.

21. Imanol Rojo, Spain, 1:21:09.2.

22. Candide Pralong, Switzerland, 1:21:13.6.

23. Maurice Manificat, France, 1:21:17.5.

24. Jens Burman, Sweden, 1:21:43.3.

25. Remi Lindholm, Finland, 1:21:49.4.

26. Dominik Bury, Poland, 1:22:40.6.

27. Jason Rueesch, Switzerland, 1:22:41.3.

28. Paul Constantin Pepene, Romania, 1:22:41.4.

29. Snorri Eythor Einarsson, Iceland, 1:22:50.1.

30. Calle Halfvarsson, Sweden, 1:22:56.3.

31. Olivier Leveille, Canada, 1:23:42.0.

32. Vitaliy Pukhkalo, Kazakhstan, 1:23:45.1.

33. Alvar Johannes Alev, Estonia, 1:23:50.5.

34. Paolo Ventura, Italy, 1:24:00.4.

35. Naoto Baba, Japan, 1:24:43.9.

36. Alexey Chervotkin, ROC, 1:24:59.5.

37. Leo Johansson, Sweden, 1:24:59.6.

38. Liu Rongsheng, China, 1:24:59.6.

39. Gus Schumacher, United States, 1:25:14.3.

40. Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, 1:25:15.8.

41. Ryo Hirose, Japan, 1:25:17.7.

42. Antoine Cyr, Canada, 1:25:26.0.

43. Thomas Maloney Westgaard, Ireland, 1:25:29.8.

44. Petr Knop, Czech Republic, 1:25:38.4.

45. Jan Koristek, Slovakia, 1:25:38.7.

46. Adam Fellner, Czech Republic, 1:25:39.5.

47. Mikayel Mikayelyan, Armenia, 1:25:53.7.

48. Giandomenico Salvadori, Italy, 1:26:10.7.

49. Shang Jincai, China, 1:26:48.2.

50. Badelihan Hadesi, China, LAP.

51. Mateusz Haratyk, Poland, LAP.

52. Raimo Vigants, Latvia, LAP.

53. Haruki Yamashita, Japan, LAP.

54. Thibaut Thibaut, Belgium, LAP.

55. Remi Drolet, Canada, LAP.

56. Miha Licef, Slovenia, LAP.

57. Yevgeniy Velichko, Kazakhstan, LAP.

58. Oleksii Krasovskyi, Ukraine, LAP.

59. Chen Degen, China, LAP.

60. Mark Chanloung, Thailand, LAP.

61. Seve de Campo, Australia, LAP.

62. Kim Minwoo, South Korea, LAP.

63. Franco Dal Farra, Argentina, LAP.

64. Ruslan Perekhoda, Ukraine, LAP.

65. Phil Bellingham, Australia, LAP.

66. Jeong Jongwon, South Korea, LAP.

67. Manex Silva, Brazil, LAP.

68. Hugo Lapalus, France, DNF.

68. Sjur Roethe, Norway, DNF.

68. Jonas Dobler, Germany, DNS.

