Sunday’s Biathlon Start List

Sunday

Men

12.5km Pursuit

1. Johannes Thingnes Boe, Norway.

2. Quentin Fillon Maillet, France.

3. Tarjei Boe, Norway.

4. Maxim Tsvetkov, ROC.

5. Sebastian Samuelsson, Sweden.

6. Martin Ponsiluoma, Sweden.

7. Sturla Holm Laegreid, Norway.

8. Benedikt Doll, Germany.

9. Emilien Jacquelin, France.

10. Anton Smolski, Belarus.

11. Eduard Latypov, ROC.

12. Christian Gow, Canada.

13. Dmytro Pidruchnyi, Ukraine.

14. Lukas Hofer, Italy.

15. Artem Pryma, Ukraine.

16. Michal Krcmar, Czech Republic.

17. Roman Rees, Germany.

18. Simon Eder, Austria.

19. Daniil Serokhvostov, ROC.

20. Vetle Sjaastad Christiansen, Norway.

21. Fabien Claude, France.

22. Philipp Nawrath, Germany.

23. Thomas Bormolini, Italy.

24. Simon Desthieux, France.

25. Tero Seppala, Finland.

26. Jakov Fak, Slovenia.

27. Sebastian Stalder, Switzerland.

28. Mikulas Karlik, Czech Republic.

29. Jules Burnotte, Canada.

30. Dominik Windisch, Italy.

31. Vladimir Iliev, Bulgaria.

32. Cheng Fangming, China.

33. Johannes Kuehn, Germany.

34. Scott Gow, Canada.

35. Adam Runnalls, Canada.

36. Jake Brown, United States.

37. Niklas Hartweg, Switzerland.

38. Alexander Loginov, ROC.

39. Olli Hiidensalo, Finland.

40. Yan Xingyuan, China.

41. Tsukasa Kobonoki, Japan.

42. Lovro Planko, Slovenia.

43. Vytautas Strolia, Lithuania.

44. Kosuke Ozaki, Japan.

45. Joscha Burkhalter, Switzerland.

46. Felix Leitner, Austria.

47. Sean Doherty, United States.

48. Grzegorz Guzik, Poland.

49. Alexandr Mukhin, Kazakhstan.

50. Rene Zahkna, Estonia.

51. Raido Raenkel, Estonia.

52. Blagoy Todev, Bulgaria.

53. Benjamin Weger, Switzerland.

54. Heikki Laitinen, Finland.

55. Jesper Nelin, Sweden.

56. Anton Sinapov, Bulgaria.

57. Mikita Labastau, Belarus.

58. Jakub Stvrtecky, Czech Republic.

59. Adam Vaclavik, Czech Republic.

60. Anton Dudchenko, Ukraine.

Women

10km Pursuit

1. Marte Olsbu Roeiseland, Norway.

2. Elvira Oeberg, Sweden.

3. Dorothea Wierer, Italy.

4. Lisa Theresa Hauser, Austria.

5. Ingrid Landmark Tandrevold, Norway.

6. Kristina Reztsova, ROC.

7. Anna Magnusson, Sweden.

8. Yuliia Dzhima, Ukraine.

9. Anais Bescond, France.

10. Alina Stremous, Moldova.

11. Tiril Eckhoff, Norway.

12. Linn Persson, Sweden.

13. Uliana Nigmatullina, ROC.

14. Paulina Fialkova, Slovakia.

15. Dzinara Alimbekava, Belarus.

16. Monika Hojnisz-Starega, Poland.

17. Milena Todorova, Bulgaria.

18. Vanessa Voigt, Germany.

19. Hanna Oeberg, Sweden.

20. Irina Kazakevich, ROC.

21. Katharina Innerhofer, Austria.

22. Denise Herrmann, Germany.

23. Lena Haecki, Switzerland.

24. Anastasiya Merkushyna, Ukraine.

25. Lucie Charvatova, Czech Republic.

26. Hanna Sola, Belarus.

27. Susan Dunklee, United States.

28. Mari Eder, Finland.

29. Julia Simon, France.

30. Franziska Preuss, Germany.

31. Jessica Jislova, Czech Republic.

32. Emma Lunder, Canada.

33. Tuuli Tomingas, Estonia.

34. Joanne Reid, United States.

35. Tang Jialin, China.

36. Lisa Vittozzi, Italy.

37. Deedra Irwin, United States.

38. Ida Lien, Norway.

39. Fuyuko Tachizaki, Japan.

40. Iryna Petrenko, Ukraine.

41. Marketa Davidova, Czech Republic.

42. Ivona Fialkova, Slovakia.

43. Johanna Talihaerm, Estonia.

44. Susan Kuelm, Estonia.

45. Julia Schwaiger, Austria.

46. Clare Egan, United States.

47. Svetlana Mironova, ROC.

48. Justine Braisaz-Bouchet, France.

49. Avvakumova Ekaterina, South Korea.

50. Baiba Bendika, Latvia.

51. Suvi Minkkinen, Finland.

52. Galina Vishnevskaya-Sheporenko, Kazakhstan.

53. Kamila Zuk, Poland.

54. Amy Baserga, Switzerland.

55. Vanessa Hinz, Germany.

56. Regina Oja, Estonia.

57. Samuela Comola, Italy.

58. Tereza Vobornikova, Czech Republic.

59. Polona Klemencic, Slovenia.

60. Iryna Leshchanka, Belarus.

