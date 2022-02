Saturday’s Speedskating Start List

Saturday Men Mass Start Semifinals Semifinal 1 1. Bart Swings, Belgium. 2. Chung Jae Won, South Korea. 3. Ian Quinn,…

Saturday

Men

Mass Start

Semifinals

Semifinal 1

1. Bart Swings, Belgium.

2. Chung Jae Won, South Korea.

3. Ian Quinn, United States.

4. Antoine Gelinas-Beaulieu, Canada.

5. Kristian Ulekleiv, Norway.

6. Stefan Due Schmidt, Denmark.

7. Felix Rijhnen, Germany.

8. Zbigniew Brodka, Poland.

9. Dmitriy Morozov, Kazakhstan.

10. Ning Zhongyan, China.

11. Haralds Silovs, Latvia.

12. Seitaro Ichinohe, Japan.

13. Sven Kramer, Netherlands.

14. Daniil Aldoshkin, ROC.

15. Michele Malfatti, Italy.

Semifinal 2

1. Ruslan Zakharov, ROC.

2. Andrea Giovannini, Italy.

3. Lee Seung Hoon, South Korea.

4. Livio Wenger, Switzerland.

5. Joey Mantia, United States.

6. Jorrit Bergsma, Netherlands.

7. Jordan Belchos, Canada.

8. Viktor Hald Thorup, Denmark.

9. Artur Janicki, Poland.

10. Gabriel Odor, Austria.

11. Peter Michael, New Zealand.

12. Ryosuke Tsuchiya, Japan.

13. Ignat Golovatsiuk, Belarus.

14. Peder Kongshaug, Norway.

15. Wang Haotian, China.

Final

1. Kristian Ulekleiv, Norway.

2. Andrea Giovannini, Italy.

3. Bart Swings, Belgium.

4. Lee Seung Hoon, South Korea.

5. Ning Zhongyan, China.

6. Livio Wenger, Switzerland.

7. Chung Jae Won, South Korea.

8. Gabriel Odor, Austria.

9. Daniil Aldoshkin, ROC.

10. Jordan Belchos, Canada.

11. Antoine Gelinas-Beaulieu, Canada.

12. Ryosuke Tsuchiya, Japan.

13. Sven Kramer, Netherlands.

14. Joey Mantia, United States.

15. Seitaro Ichinohe, Japan.

16. Jorrit Bergsma, Netherlands.

Women

Mass Start

Semifinals

Semifinal 1

1. Ivanie Blondin, Canada.

2. Elizaveta Golubeva, ROC.

3. Mia Kilburg, United States.

4. Marijke Groenewoud, Netherlands.

5. Park Jiwoo, South Korea.

6. Maryna Zuyeva, Belarus.

7. Sofie Karoline Haugen, Norway.

8. Li Qishi, China.

9. Claudia Pechstein, Germany.

10. Laura Gomez, Colombia.

11. Nadja Wenger, Switzerland.

12. Ayano Sato, Japan.

13. Magdalena Czyszczon, Poland.

14. Maria Victoria Rodriguez Lopez, Argentina.

Semifinal 2

1. Francesca Lollobrigida, Italy.

2. Guo Dan, China.

3. Irene Schouten, Netherlands.

4. Kim Boreum, South Korea.

5. Valerie Maltais, Canada.

6. Michelle Uhrig, Germany.

7. Nadezhda Morozova, Kazakhstan.

8. Karolina Bosiek, Poland.

9. Nikola Zdrahalova, Czech Republic.

10. Sandrine Tas, Belgium.

11. Yauheniya Varabyova, Belarus.

12. Marit Fjellanger Boehm, Norway.

13. Nana Takagi, Japan.

14. Elena Sokhryakova, ROC.

15. Giorgia Birkeland, United States.

Final

1. Ivanie Blondin, Canada.

2. Francesca Lollobrigida, Italy.

3. Ayano Sato, Japan.

4. Kim Boreum, South Korea.

5. Li Qishi, China.

6. Guo Dan, China.

7. Mia Kilburg, United States.

8. Irene Schouten, Netherlands.

9. Marijke Groenewoud, Netherlands.

10. Karolina Bosiek, Poland.

11. Magdalena Czyszczon, Poland.

12. Giorgia Birkeland, United States.

13. Claudia Pechstein, Germany.

14. Valerie Maltais, Canada.

15. Maryna Zuyeva, Belarus.

16. Nadezhda Morozova, Kazakhstan.

17. Elizaveta Golubeva, ROC.

