Saturday’s Speedskating Start List

Saturday

Men

500m

1. Antoine Gelinas-Beaulieu, Canada.

2. Austin Kleba, United States.

3. Cornelius Kersten, Britain.

4. Ivan Arzhanikov, Kazakhstan.

5. Jeffrey Rosanelli, Italy.

6. Thomas Krol, Netherlands.

7. Gilmore Junio, Canada.

8. David Bosa, Italy.

9. Bjoern Magnussen, Norway.

10. Jordan Stolz, United States.

11. Marten Liiv, Estonia.

12. Joel Dufter, Germany.

13. Gao Tingyu, China.

14. Damian Zurek, Poland.

15. Yang Tao, China.

16. Merijn Scheperkamp, Netherlands.

17. Kai Verbij, Netherlands.

18. Ruslan Murashov, ROC.

19. Marek Kania, Poland.

20. Cha Min Kyu, South Korea.

21. Haavard Holmefjord Lorentzen, Norway.

22. Kim Junho, South Korea.

23. Ignat Golovatsiuk, Belarus.

24. Piotr Michalski, Poland.

25. Yuma Murakami, Japan.

26. Artem Arefyev, ROC.

27. Wataru Morishige, Japan.

28. Viktor Mushtakov, ROC.

29. Laurent Dubreuil, Canada.

30. Tatsuya Shinhama, Japan.

Women’s Team

Pursuit

Quarterfinals

1. Belarus (Hanna Nifantava; Ekaterina Sloeva; Yauheniya Varabyova; Maryna Zuyeva).

2. Canada (Ivanie Blondin; Valerie Maltais; Alexa Scott; Isabelle Weidemann).

3. China (Adake Ahenaer; Han Mei; Li Qishi; Yin Qi).

4. Japan (Misaki Oshigiri; Ayano Sato; Miho Takagi; Nana Takagi).

5. Netherlands (Antoinette de Jong; Marijke Groenewoud; Irene Schouten; Ireen Wust).

6. Norway (Marit Fjellanger Boehm; Sofie Karoline Haugen; Martine Ripsrud; Ragne Wiklund).

7. Poland (Karolina Bosiek; Natalia Czerwonka; Magdalena Czyszczon; Andzelika Wojcik).

8. ROC (Elizaveta Golubeva; Anastasiia Grigoreva; Evgeniia Lalenkova; Natalia Voronina).

