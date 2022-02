Saturday’s Luge Start List

Saturday Men Singles Run 2 1. Roman Repilov, ROC. 2. David Gleirscher, Austria. 3. Dominik Fischnaller, Italy. 4. Kevin Fischnaller,…

Saturday

Men

Singles

Run 2

1. Roman Repilov, ROC.

2. David Gleirscher, Austria.

3. Dominik Fischnaller, Italy.

4. Kevin Fischnaller, Italy.

5. Semen Pavlichenko, ROC.

6. Gints Berzins, Latvia.

7. Nico Gleirscher, Austria.

8. Max Langenhan, Germany.

9. Johannes Ludwig, Germany.

10. Kristers Aparjods, Latvia.

11. Felix Loch, Germany.

12. Wolfgang Kindl, Austria.

13. Leon Felderer, Italy.

14. Arturs Darznieks, Latvia.

15. Alexander Ferlazzo, Australia.

16. Tucker West, United States.

17. Anton Dukach, Ukraine.

18. Jonathan Gustafson, United States.

19. Chris Mazdzer, United States.

20. Valentin Cretu, Romania.

21. Aleksandr Gorbatcevich, ROC.

22. Jozef Ninis, Slovakia.

23. Reid Watts, Canada.

24. Andriy Mandziy, Ukraine.

25. Mateusz Sochowicz, Poland.

26. Svante Kohala, Sweden.

27. Pavel Angelov, Bulgaria.

28. Marian Skupek, Slovakia.

29. Mirza Nikolajev, Bosnia and Herzegovina.

30. Michael Lejsek, Czech Republic.

31. Lim Namkyu, South Korea.

32. Seiya Kobayashi, Japan.

33. Saba Kumaritashvili, Georgia.

34. Rupert Staudinger, Britain.

35. Fan Duoyao, China.

