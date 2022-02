Saturday’s Cross-Country Skiing Start List

Saturday Women 7.5km + 7.5km Skiathlon 1. Natalia Nepryaeva, ROC. 2. Frida Karlsson, Sweden. 3. Therese Johaug, Norway. 4. Ebba…

Saturday

Women

7.5km + 7.5km Skiathlon

1. Natalia Nepryaeva, ROC.

2. Frida Karlsson, Sweden.

3. Therese Johaug, Norway.

4. Ebba Andersson, Sweden.

5. Katharina Hennig, Germany.

6. Jessie Diggins, United States.

7. Krista Parmakoski, Finland.

8. Kerttu Niskanen, Finland.

9. Tatiana Sorina, ROC.

10. Rosie Brennan, United States.

11. Teresa Stadlober, Austria.

12. Delphine Claudel, France.

13. Helene Marie Fossesholm, Norway.

14. Ragnhild Haga, Norway.

15. Yulia Stupak, ROC.

16. Moa Olsson, Sweden.

17. Johanna Matintalo, Finland.

18. Charlotte Kalla, Sweden.

19. Hailey Swirbul, United States.

20. Anastasia Rygalina, ROC.

21. Anne Kylloenen, Finland.

22. Pia Fink, Germany.

23. Katherine Stewart-Jones, Canada.

24. Katherine Sauerbrey, Germany.

25. Masako Ishida, Japan.

26. Coralie Bentz, France.

27. Anna Comarella, Italy.

28. Chi Chunxue, China.

29. Yilamujiang Dinigeer, China.

30. Julia Kern, United States.

31. Patricija Eiduka, Latvia.

32. Nadja Kaelin, Switzerland.

33. Izabela Marcisz, Poland.

34. Petra Novakova, Czech Republic.

35. Lydia Hiernickel, Switzerland.

36. Dahria Beatty, Canada.

37. Jialin Bayani, China.

38. Li Xin, China.

39. Masae Tsuchiya, Japan.

40. Cendrine Browne, Canada.

41. Sofie Krehl, Germany.

42. Valeriya Tyuleneva, Kazakhstan.

43. Miki Kodama, Japan.

44. Maryna Antsybor, Ukraine.

45. Cristina Pittin, Italy.

46. Caterina Ganz, Italy.

47. Martina Di Centa, Italy.

48. Chika Kobayashi, Japan.

49. Petra Hyncicova, Czech Republic.

50. Angelina Shuryga, Kazakhstan.

51. Kseniya Shalygina, Kazakhstan.

52. Yuliia Krol, Ukraine.

53. Jessica Yeaton, Australia.

54. Kaidy Kaasiku, Estonia.

55. Carola Vila Obiols, Andorra.

56. Keidy Kaasiku, Estonia.

57. Lee Chaewon, South Korea.

58. Viktoriia Olekh, Ukraine.

59. Nadezhda Stepashkina, Kazakhstan.

60. Nina Riedener, Liechtenstein.

61. Magdalena Kobielusz, Poland.

62. Neza Zerjav, Slovenia.

63. Han Dasom, South Korea.

64. Olivia Bouffard-Nesbitt, Canada.

65. Daria Rublova, Ukraine.

