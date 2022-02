Saturday’s Cross-Country Skiing Results

Saturday Women 7.5km + 7.5km Skiathlon 1. Therese Johaug, Norway, 44:13.7. 2. Natalia Nepryaeva, ROC, 44:43.9. 3. Teresa Stadlober, Austria,…

Saturday

Women

7.5km + 7.5km Skiathlon

1. Therese Johaug, Norway, 44:13.7.

2. Natalia Nepryaeva, ROC, 44:43.9.

3. Teresa Stadlober, Austria, 44:44.2.

4. Kerttu Niskanen, Finland, 44:49.8.

5. Frida Karlsson, Sweden, 44:56.2.

6. Jessie Diggins, United States, 45:04.2.

7. Krista Parmakoski, Finland, 45:12.1.

8. Anastasia Rygalina, ROC, 45:30.9.

9. Delphine Claudel, France, 45:31.5.

10. Ebba Andersson, Sweden, 45:41.3.

11. Tatiana Sorina, ROC, 46:31.3.

12. Johanna Matintalo, Finland, 46:36.5.

13. Katherine Sauerbrey, Germany, 46:37.5.

14. Rosie Brennan, United States, 47:05.4.

15. Katharina Hennig, Germany, 47:11.8.

16. Izabela Marcisz, Poland, 47:30.7.

17. Sofie Krehl, Germany, 47:41.6.

18. Helene Marie Fossesholm, Norway, 47:49.0.

19. Charlotte Kalla, Sweden, 47:53.8.

20. Cendrine Browne, Canada, 47:58.1.

21. Nadja Kaelin, Switzerland, 47:59.8.

22. Anne Kylloenen, Finland, 48:10.0.

23. Katherine Stewart-Jones, Canada, 48:17.3.

24. Yulia Stupak, ROC, 48:27.5.

25. Pia Fink, Germany, 48:29.6.

26. Petra Hyncicova, Czech Republic, 48:40.8.

27. Masako Ishida, Japan, 48:44.7.

28. Dahria Beatty, Canada, 48:52.0.

29. Ragnhild Haga, Norway, 48:52.5.

30. Petra Novakova, Czech Republic, 48:52.7.

31. Jessica Yeaton, Australia, 48:54.0.

32. Lydia Hiernickel, Switzerland, 48:59.0.

33. Li Xin, China, 49:07.7.

34. Chi Chunxue, China, 49:08.3.

35. Masae Tsuchiya, Japan, 49:13.6.

36. Martina Di Centa, Italy, 49:22.8.

37. Anna Comarella, Italy, 49:27.8.

38. Coralie Bentz, France, 49:34.4.

39. Keidy Kaasiku, Estonia, 49:40.7.

40. Hailey Swirbul, United States, 49:42.5.

41. Cristina Pittin, Italy, 49:48.6.

42. Caterina Ganz, Italy, 49:53.9.

43. Yilamujiang Dinigeer, China, 50:10.7.

44. Olivia Bouffard-Nesbitt, Canada, 50:11.7.

45. Moa Olsson, Sweden, 50:12.8.

46. Jialin Bayani, China, 50:20.2.

47. Carola Vila Obiols, Andorra, 50:28.8.

48. Kseniya Shalygina, Kazakhstan, 50:37.7.

49. Angelina Shuryga, Kazakhstan, 50:55.3.

50. Chika Kobayashi, Japan, 50:55.4.

51. Valeriya Tyuleneva, Kazakhstan, 51:30.8.

52. Miki Kodama, Japan, 51:48.3.

53. Julia Kern, United States, 52:05.5.

54. Kaidy Kaasiku, Estonia, 52:12.6.

55. Neza Zerjav, Slovenia, 52:33.1.

56. Maryna Antsybor, Ukraine, 52:54.0.

57. Nina Riedener, Liechtenstein, 52:55.1.

58. Nadezhda Stepashkina, Kazakhstan, 53:35.3.

59. Magdalena Kobielusz, Poland, 54:12.0.

60. Viktoriia Olekh, Ukraine, 54:55.7.

61. Lee Chaewon, South Korea, 55:52.6.

62. Yuliia Krol, Ukraine, 57:04.4.

63. Daria Rublova, Ukraine, LAP.

64. Han Dasom, South Korea, DNF.

64. Patricija Eiduka, Latvia, DNS.

