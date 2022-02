Saturday’s Cross-Country Skiing Results

Saturday Men 50km Mass Start Free 1. Alexander Bolshunov, ROC, 1:11:32.7. 2. Ivan Yakimushkin, ROC, 1:11:38.2. 3. Simen Hegstad Krueger,…

Saturday

Men

50km Mass Start Free

1. Alexander Bolshunov, ROC, 1:11:32.7.

2. Ivan Yakimushkin, ROC, 1:11:38.2.

3. Simen Hegstad Krueger, Norway, 1:11:39.7.

4. Artem Maltsev, ROC, 1:11:43.4.

5. Sjur Roethe, Norway, 1:11:48.5.

6. Denis Spitsov, ROC, 1:11:58.9.

7. Clement Parisse, France, 1:12:01.5.

8. Scott Patterson, United States, 1:12:06.6.

9. William Poromaa, Sweden, 1:12:29.1.

10. Maurice Manificat, France, 1:12:30.3.

11. Roman Furger, Switzerland, 1:13:24.8.

12. Andrew Musgrave, Britain, 1:13:29.3.

13. Hans Christer Holund, Norway, 1:13:30.2.

14. Dario Cologna, Switzerland, 1:13:31.1.

15. Jules Lapierre, France, 1:13:50.3.

16. Jens Burman, Sweden, 1:14:22.3.

17. Jason Rueesch, Switzerland, 1:14:48.4.

18. Giandomenico Salvadori, Italy, 1:14:49.1.

19. Perttu Hyvarinen, Finland, 1:14:49.5.

20. Jonas Dobler, Germany, 1:14:50.0.

21. Imanol Rojo, Spain, 1:14:50.5.

22. Candide Pralong, Switzerland, 1:14:50.5.

23. Snorri Eythor Einarsson, Iceland, 1:14:51.6.

24. Naoto Baba, Japan, 1:14:52.7.

25. Ireneu Esteve Altimiras, Andorra, 1:15:09.8.

26. Florian Notz, Germany, 1:15:32.2.

27. Olivier Leveille, Canada, 1:15:54.3.

28. Remi Lindholm, Finland, 1:15:55.6.

29. Thomas Maloney Westgaard, Ireland, 1:15:59.0.

30. Dominik Bury, Poland, 1:16:01.0.

31. Friedrich Moch, Germany, 1:16:03.6.

32. Paolo Ventura, Italy, 1:16:05.4.

33. Lucas Boegl, Germany, 1:16:11.5.

34. Adrien Backscheider, France, 1:16:16.6.

35. Remi Drolet, Canada, 1:16:27.1.

36. Alvar Johannes Alev, Estonia, 1:16:28.4.

37. Petr Knop, Czech Republic, 1:16:35.0.

38. Calle Halfvarsson, Sweden, 1:16:47.6.

39. Leo Johansson, Sweden, 1:17:16.5.

40. Jan Koristek, Slovakia, 1:17:26.0.

41. Chen Degen, China, 1:18:14.1.

42. Adam Fellner, Czech Republic, 1:18:14.3.

43. Yevgeniy Velichko, Kazakhstan, 1:18:43.8.

44. Raimo Vigants, Latvia, 1:18:55.2.

45. Badelihan Hadesi, China, 1:19:45.9.

46. Wang Qiang, China, 1:19:53.5.

47. Thibaut Thibaut, Belgium, 1:19:53.8.

48. Liu Rongsheng, China, 1:19:58.5.

49. Mark Chanloung, Thailand, 1:20:11.5.

50. Mateusz Haratyk, Poland, 1:20:24.0.

51. Seve de Campo, Australia, 1:21:02.5.

52. Strahinja Eric, Bosnia and Herzegovina, 1:21:07.6.

53. Phil Bellingham, Australia, 1:23:03.8.

54. Roberts Slotins, Latvia, 1:24:46.4.

55. Adam Konya, Hungary, 1:25:21.4.

56. Stavre Jada, Macedonia, 1:25:41.8.

57. Marko Skender, Croatia, 1:30:34.5.

58. Manex Silva, Brazil, 1:33:11.8.

59. Apostolos Angelis, Greece, 1:34:04.2.

60. Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, DNF.

60. Michal Novak, Czech Republic, DNS.

