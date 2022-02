Saturday’s Biathlon Start List

Saturday Men 10km Sprint 1. Kalev Ermits, Estonia. 2. Simon Desthieux, France. 3. Vladimir Iliev, Bulgaria. 4. Philipp Nawrath, Germany.…

Saturday

Men

10km Sprint

1. Kalev Ermits, Estonia.

2. Simon Desthieux, France.

3. Vladimir Iliev, Bulgaria.

4. Philipp Nawrath, Germany.

5. Cheng Fangming, China.

6. Tero Seppala, Finland.

7. Florent Claude, Belgium.

8. Vetle Sjaastad Christiansen, Norway.

9. Maxim Tsvetkov, ROC.

10. Alexander Loginov, ROC.

11. Olli Hiidensalo, Finland.

12. Eduard Latypov, ROC.

13. Alexandr Mukhin, Kazakhstan.

14. Benjamin Weger, Switzerland.

15. Dmytro Pidruchnyi, Ukraine.

16. Johannes Thingnes Boe, Norway.

17. Grzegorz Guzik, Poland.

18. Quentin Fillon Maillet, France.

19. Tsukasa Kobonoki, Japan.

20. Dominik Windisch, Italy.

21. Simon Eder, Austria.

22. Jake Brown, United States.

23. Dzmitry Lazouski, Belarus.

24. Anton Smolski, Belarus.

25. Campbell Wright, New Zealand.

26. Martin Ponsiluoma, Sweden.

27. Tarjei Boe, Norway.

28. Pavel Magazeev, Moldova.

29. Jakov Fak, Slovenia.

30. Benedikt Doll, Germany.

31. Scott Gow, Canada.

32. Vytautas Strolia, Lithuania.

33. Michal Sima, Slovakia.

34. Emilien Jacquelin, France.

35. Lapshin Timofei, South Korea.

36. Michal Krcmar, Czech Republic.

37. Fabien Claude, France.

38. Miha Dovzan, Slovenia.

39. Heikki Laitinen, Finland.

40. Sturla Holm Laegreid, Norway.

41. George Coltea, Romania.

42. Roman Rees, Germany.

43. Simon Bartko, Slovakia.

44. Jesper Nelin, Sweden.

45. Raido Raenkel, Estonia.

46. Joscha Burkhalter, Switzerland.

47. Tomas Kaukenas, Lithuania.

48. Daniil Serokhvostov, ROC.

49. Thierry Langer, Belgium.

50. Johannes Kuehn, Germany.

51. Mikita Labastau, Belarus.

52. Felix Leitner, Austria.

53. Kosuke Ozaki, Japan.

54. Paul Schommer, United States.

55. Vladislav Kireyev, Kazakhstan.

56. Sebastian Samuelsson, Sweden.

57. Dimitar Gerdzhikov, Bulgaria.

58. Christian Gow, Canada.

59. Mikulas Karlik, Czech Republic.

60. Artem Pryma, Ukraine.

61. Yan Xingyuan, China.

62. Lukas Hofer, Italy.

63. Maksim Makarov, Moldova.

64. Tomas Sklenarik, Slovakia.

65. Sean Doherty, United States.

66. Tuomas Harjula, Finland.

67. Karol Dombrovski, Lithuania.

68. Niklas Hartweg, Switzerland.

69. Blagoy Todev, Bulgaria.

70. Anton Dudchenko, Ukraine.

71. Zhu Zhenyu, China.

72. Peppe Femling, Sweden.

73. Tom Lahaye-Goffart, Belgium.

74. Tommaso Giacomel, Italy.

75. Lovro Planko, Slovenia.

76. Rene Zahkna, Estonia.

77. Jakub Stvrtecky, Czech Republic.

78. Maksim Varabei, Belarus.

79. Adam Runnalls, Canada.

80. David Komatz, Austria.

81. Bogdan Tsymbal, Ukraine.

82. Anton Sinapov, Bulgaria.

83. Jules Burnotte, Canada.

84. Adam Vaclavik, Czech Republic.

85. Zhang Chunyu, China.

86. Rok Trsan, Slovenia.

87. Kristo Siimer, Estonia.

88. Sebastian Stalder, Switzerland.

89. Linas Banys, Lithuania.

90. Leif Nordgren, United States.

91. Patrick Jakob, Austria.

92. Thomas Bormolini, Italy.

93. Matej Baloga, Slovakia.

94. Cesar Beauvais, Belgium.

