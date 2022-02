Monday’s Ski Jumping Results

Monday Mixed Team Trial Round for Competition 1. Evgeniy Klimov, ROC, 97.7. 2. Stefan Kraft, Austria, 96.1. 3. Ryoyu Kobayashi,…

Monday

Mixed Team

Trial Round for Competition

1. Evgeniy Klimov, ROC, 97.7.

2. Stefan Kraft, Austria, 96.1.

3. Ryoyu Kobayashi, Japan, 95.4.

4. Peter Prevc, Slovenia, 93.6.

5. Danil Sadreev, ROC, 92.9.

6. Karl Geiger, Germany, 92.3.

7. Manuel Fettner, Austria, 91.4.

8. Robert Johansson, Norway, 90.6.

8. Timi Zajc, Slovenia, 90.6.

10. Dawid Kubacki, Poland, 90.2.

11. Yukiya Sato, Japan, 89.3.

12. Constantin Schmid, Germany, 88.6.

12. Kamil Stoch, Poland, 88.6.

14. Marius Lindvik, Norway, 82.5.

15. Ursa Bogataj, Slovenia, 80.9.

16. Mackenzie Boyd-Clowes, Canada, 80.4.

17. Matthew Soukup, Canada, 72.5.

18. Cestmir Kozisek, Czech Republic, 71.4.

19. Sara Takanashi, Japan, 70.8.

20. Roman Koudelka, Czech Republic, 68.0.

20. Nika Kriznar, Slovenia, 68.0.

22. Abigail Strate, Canada, 62.6.

23. Lisa Eder, Austria, 61.3.

24. Silje Opseth, Norway, 58.6.

25. Irma Makhinia, ROC, 55.9.

26. Yuki Ito, Japan, 51.7.

27. Anna Odine Stroem, Norway, 50.6.

28. Irina Avvakumova, ROC, 50.5.

29. Song Qiwu, China, 42.5.

30. Daniela Iraschko Stolz, Austria, 42.2.

31. Alexandria Loutitt, Canada, 40.2.

32. Kinga Rajda, Poland, 34.5.

33. Klara Ulrichova, Czech Republic, 28.9.

34. Karolina Indrackova, Czech Republic, 24.9.

34. Nicole Konderla, Poland, 24.9.

36. Dong Bing, China, 22.6.

37. Zhao Jiawen, China, 18.8.

38. Peng Qingyue, China, 14.4.

39. Katharina Althaus, Germany, DNS.

39. Selina Freitag, Germany, DNS.

