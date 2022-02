Monday’s Bobsled Start List

Monday Men 2-man Heat 1 1. Monaco (Rudy Rinaldi; Boris Vain). 2. ROC (Maxim Andrianov; Vladislav Zharovtsev). 3. Netherlands (Ivo…

Monday

Men

2-man

Heat 1

1. Monaco (Rudy Rinaldi; Boris Vain).

2. ROC (Maxim Andrianov; Vladislav Zharovtsev).

3. Netherlands (Ivo de Bruin; Jelen Franjic).

4. Germany (Francesco Friedrich; Thorsten Margis).

5. Canada (Justin Kripps; Cam Stones).

6. Germany (Johannes Lochner; Florian Bauer).

7. ROC (Rostislav Gaitiukevich; Aleksei Laptev).

8. Britain (Brad Hall; Nick Gleeson).

9. Germany (Christoph Hafer; Matthias Sommer).

10. Switzerland (Simon Friedli; Andreas Haas).

11. Switzerland (Michael Vogt; Sandro Michel).

12. Latvia (Oskars Kibermanis; Matiss Miknis).

13. France (Romain Heinrich; Dorian Hauterville).

14. Austria (Benjamin Maier; Markus Sammer).

15. Canada (Christopher Spring; Mike Evelyn).

16. South Korea (Won Yunjong; Kim Jinsu).

17. United States (Frank Delduca; Hakeem Abdul-Saboor).

18. Canada (Taylor Austin; Daniel Sunderland).

19. Romania (Mihai Cristian Tentea; Nicolae Ciprian Daroczi).

20. Latvia (Emils Cipulis; Edgars Nemme).

21. South Korea (Suk Youngjin; Kim Hyeonggeun).

22. China (Sun Kaizhi; Wu Qingze).

23. China (Li Chunjian; Liu Wei).

24. Czech Republic (Dominik Dvorak; Jakub Nosek).

25. Austria (Markus Treichl; Markus Glueck).

26. Italy (Patrick Baumgartner; Robert Mircea).

27. Brazil (Edson Luques Bindilatti; Edson Ricardo Martins).

28. United States (Hunter Church; Charlie Volker).

29. Trinidad and Tobago (Axel Brown; Andre Marcano).

30. Jamaica (Shanwayne Stephens; Nimroy Turgott).

Women

Monobob

Heat 3

1. Kaillie Humphries, United States.

2. Christine de Bruin, Canada.

3. Laura Nolte, Germany.

4. Elana Meyers Taylor, United States.

5. Huai Mingming, China.

6. Melanie Hasler, Switzerland.

7. Breeana Walker, Australia.

8. Ying Qing, China.

9. Andreea Grecu, Romania.

10. Margot Boch, France.

11. Cynthia Appiah, Canada.

12. Katrin Beierl, Austria.

13. Nadezhda Sergeeva, ROC.

14. Giada Andreutti, Italy.

15. Viktoria Cernanska, Slovakia.

16. Karlien Sleper, Netherlands.

17. Mariama Jamanka, Germany.

18. Kim Yooran, South Korea.

19. Jazmine Fenlator-Victorian, Jamaica.

20. Lidiia Hunko, Ukraine.

