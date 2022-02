Japan 6, Denmark 2 Japan 3 2 1 — 6 Denmark 0 1 1 — 2 First Period_1, Japan, Hikaru…

Japan 6, Denmark 2

Japan 3 2 1 — 6 Denmark 0 1 1 — 2

First Period_1, Japan, Hikaru Yamashita (Mei Miura, Shiori Koike), 10:46. 2, Japan, Haruka Toko (Aoi Shiga, Ayaka Toko), 12:08. 3, Japan, Rui Ukita, 13:50. Penalties_None.

Second Period_4, Japan, Ayaka Toko (Haruka Toko), 22:53. 5, Denmark, Mia Bau (Nicoline Jensen), 29:16. 6, Japan, Akane Shiga (Hanae Kubo, Haruka Toko), 39:54 (pp). Penalties_Nicoline Jensen, Denmark (illegal hit); Haruna Yoneyama, Japan (cross-checking); Lilli Friis-Hansen, Denmark (tripping); Josephine Asperup, Denmark (roughing).

Third Period_7, Japan, Haruna Yoneyama (Hikaru Yamashita, Shiori Koike), 48:02. 8, Denmark, Josefine Jakobsen (Josefine Persson, Michelle Weis), 59:55 (pp). Penalties_Akane Shiga, Japan (hooking); Julie Ostergaard, Denmark (tripping); Mei Miura, Japan (tripping); Haruna Yoneyama, Japan (tripping).

Shots on Goal_Japan 13-17-12_42. Denmark 4-7-9_20.

Goalies_Japan, Nana Fujimoto, Akane Konishi. Denmark, Lisa Jensen, Cassandra Repstock-Romme.

Referee_Kelly Cooke, United States. Maria Furberg, Sweden. Alex Clarke, Canada. Sara Strong, United States.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.