Friday’s Speedskating Start List

1. Tatsuya Shinhama, Japan.

2. Damian Zurek, Poland.

3. Dmitriy Morozov, Kazakhstan.

4. Austin Kleba, United States.

5. Wataru Morishige, Japan.

6. Bjoern Magnussen, Norway.

7. Lian Ziwen, China.

8. Piotr Michalski, Poland.

9. David Bosa, Italy.

10. Denis Kuzin, Kazakhstan.

11. Mathias Voste, Belgium.

12. Pavel Kulizhnikov, ROC.

13. Kim Minseok, South Korea.

14. Jordan Stolz, United States.

15. Antoine Gelinas-Beaulieu, Canada.

16. Joel Dufter, Germany.

17. Ryota Kojima, Japan.

18. Allan Dahl Johansson, Norway.

19. Cornelius Kersten, Britain.

20. Cha Min Kyu, South Korea.

21. Connor Howe, Canada.

22. Marten Liiv, Estonia.

23. Ignat Golovatsiuk, Belarus.

24. Viktor Mushtakov, ROC.

25. Thomas Krol, Netherlands.

26. Haavard Holmefjord Lorentzen, Norway.

27. Ning Zhongyan, China.

28. Hein Otterspeer, Netherlands.

29. Laurent Dubreuil, Canada.

30. Kai Verbij, Netherlands.

