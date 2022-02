Friday’s Speedskating Results

Friday Men 1000m 1. Thomas Krol, Netherlands, 1:07.92. 2. Laurent Dubreuil, Canada, 1:08.32. 3. Haavard Holmefjord Lorentzen, Norway, 1:08.48. 4.…

Friday

Men

1000m

1. Thomas Krol, Netherlands, 1:07.92.

2. Laurent Dubreuil, Canada, 1:08.32.

3. Haavard Holmefjord Lorentzen, Norway, 1:08.48.

4. Piotr Michalski, Poland, 1:08.56.

5. Ning Zhongyan, China, 1:08.60.

6. Ignat Golovatsiuk, Belarus, 1:08.63.

7. Marten Liiv, Estonia, 1:08.65.

8. Viktor Mushtakov, ROC, 1:08.74.

9. Cornelius Kersten, Britain, 1:08.79.

10. Hein Otterspeer, Netherlands, 1:08.80.

11. Pavel Kulizhnikov, ROC, 1:08.87.

12. Connor Howe, Canada, 1:08.97.

13. Damian Zurek, Poland, 1:09.08.

14. Jordan Stolz, United States, 1:09.12.

15. David Bosa, Italy, 1:09.35.

16. Wataru Morishige, Japan, 1:09.47.

17. Dmitriy Morozov, Kazakhstan, 1:09.61.

18. Cha Min Kyu, South Korea, 1:09.69.

19. Lian Ziwen, China, 1:09.93.

20. Ryota Kojima, Japan, 1:09.97.

21. Tatsuya Shinhama, Japan, 1:10.00.

22. Antoine Gelinas-Beaulieu, Canada, 1:10.075.

23. Denis Kuzin, Kazakhstan, 1:10.077.

24. Kim Minseok, South Korea, 1:10.08.

25. Bjoern Magnussen, Norway, 1:10.14.

26. Joel Dufter, Germany, 1:10.16.

27. Mathias Voste, Belgium, 1:10.22.

28. Allan Dahl Johansson, Norway, 1:10.34.

29. Austin Kleba, United States, 1:10.57.

30. Kai Verbij, Netherlands, 1:14.17.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.