Friday’s Freestyle Skiing Start List

Friday

Men

Ski Cross

Seeding

1. Reece Howden, Canada.

2. David Mobaerg, Sweden.

3. Johannes Rohrweck, Austria.

4. Alex Fiva, Switzerland.

5. Terence Tchiknavorian, France.

6. Bastien Midol, France.

7. Florian Wilmsmann, Germany.

8. Kevin Drury, Canada.

9. Francois Place, France.

10. Simone Deromedis, Italy.

11. Viktor Andersson, Sweden.

12. Tristan Takats, Austria.

13. Ryan Regez, Switzerland.

14. Brady Leman, Canada.

15. Erik Mobaerg, Sweden.

16. Joos Berry, Switzerland.

17. Daniel Bohnacker, Germany.

18. Jean Frederic Chapuis, France.

19. Tobias Mueller, Germany.

20. Romain Detraz, Switzerland.

21. Sergey Ridzik, ROC.

22. Niklas Bachsleitner, Germany.

23. Robert Winkler, Austria.

24. Ryo Sugai, Japan.

25. Jared Schmidt, Canada.

26. Adam Kappacher, Austria.

27. Tyler Wallasch, United States.

28. Oliver Davies, Britain.

29. Igor Omelin, ROC.

30. Elliott Baralo, Sweden.

31. Satoshi Furuno, Japan.

32. Kirill Sysoev, ROC.

1/8 Finals

Final 1

1. Alex Fiva, Switzerland.

2. Jean Frederic Chapuis, France.

3. Daniel Bohnacker, Germany.

4. Niklas Bachsleitner, Germany.

Final 2

1. Simone Deromedis, Italy.

2. Bastien Midol, France.

3. Tyler Wallasch, United States.

4. Adam Kappacher, Austria.

Final 3

1. Terence Tchiknavorian, France.

2. Reece Howden, Canada.

3. Joos Berry, Switzerland.

4. Elliott Baralo, Sweden.

Final 4

1. David Mobaerg, Sweden.

2. Brady Leman, Canada.

3. Sergey Ridzik, ROC.

4. Kirill Sysoev, ROC.

Final 5

1. Ryo Sugai, Japan.

2. Erik Mobaerg, Sweden.

3. Tristan Takats, Austria.

4. Robert Winkler, Austria.

Final 6

1. Francois Place, France.

2. Jared Schmidt, Canada.

3. Satoshi Furuno, Japan.

4. Romain Detraz, Switzerland.

Final 7

1. Ryan Regez, Switzerland.

2. Johannes Rohrweck, Austria.

3. Viktor Andersson, Sweden.

4. Tobias Mueller, Germany.

Final 8

1. Kevin Drury, Canada.

2. Igor Omelin, ROC.

3. Florian Wilmsmann, Germany.

4. Oliver Davies, Britain.

Quarterfinals

Quarterfinal 1

1. Alex Fiva, Switzerland.

2. Simone Deromedis, Italy.

3. Bastien Midol, France.

4. Daniel Bohnacker, Germany.

Quarterfinal 2

1. Brady Leman, Canada.

2. Reece Howden, Canada.

3. Joos Berry, Switzerland.

4. Sergey Ridzik, ROC.

Quarterfinal 3

1. Francois Place, France.

2. Jared Schmidt, Canada.

3. Erik Mobaerg, Sweden.

4. Tristan Takats, Austria.

Quarterfinal 4

1. Ryan Regez, Switzerland.

2. Igor Omelin, ROC.

3. Johannes Rohrweck, Austria.

4. Kevin Drury, Canada.

Semifinals

Semifinal 1

1. Alex Fiva, Switzerland.

2. Brady Leman, Canada.

3. Simone Deromedis, Italy.

4. Sergey Ridzik, ROC.

Semifinal 2

1. Ryan Regez, Switzerland.

2. Johannes Rohrweck, Austria.

3. Francois Place, France.

4. Erik Mobaerg, Sweden.

Finals

Big Final

1. Sergey Ridzik, ROC.

2. Erik Mobaerg, Sweden.

3. Alex Fiva, Switzerland.

4. Ryan Regez, Switzerland.

Small Final

1. Brady Leman, Canada.

2. Simone Deromedis, Italy.

3. Johannes Rohrweck, Austria.

4. Francois Place, France.

Women

Freeski Halfpipe

Final

1. Sabrina Cakmakli, Germany.

2. Amy Fraser, Canada.

3. Carly Margulies, United States.

4. Hanna Faulhaber, United States.

5. Brita Sigourney, United States.

6. Li Fanghui, China.

7. Cassie Sharpe, Canada.

8. Zhang Kexin, China.

9. Zoe Atkin, Britain.

10. Kelly Sildaru, Estonia.

11. Rachael Karker, Canada.

12. Gu Ailing Eileen, China.

