Friday’s Cross-Country Skiing Results

Friday

Men

15km Classic

1. Iivo Niskanen, Finland, 37:54.8.

2. Alexander Bolshunov, ROC, 38:18.0.

3. Johannes Hoesflot Klaebo, Norway, 38:32.3.

4. Hans Christer Holund, Norway, 38:44.6.

5. Alexey Chervotkin, ROC, 38:51.7.

6. Perttu Hyvarinen, Finland, 39:00.2.

7. Hugo Lapalus, France, 39:09.6.

8. Jens Burman, Sweden, 39:26.8.

9. Ilia Semikov, ROC, 39:34.7.

10. William Poromaa, Sweden, 39:42.5.

11. Paal Golberg, Norway, 39:47.4.

12. Maurice Manificat, France, 39:49.7.

13. Ivan Yakimushkin, ROC, 39:52.6.

14. Thomas Maloney Westgaard, Ireland, 40:01.5.

15. Erik Valnes, Norway, 40:06.8.

16. Jonas Baumann, Switzerland, 40:09.7.

17. Lucas Boegl, Germany, 40:13.9.

18. Francesco De Fabiani, Italy, 40:16.4.

19. Jonas Dobler, Germany, 40:21.0.

20. Janosch Brugger, Germany, 40:24.5.

21. Johan Haeggstroem, Sweden, 40:30.9.

22. Giandomenico Salvadori, Italy, 40:33.2.

23. Mika Vermeulen, Austria, 40:37.8.

24. Ireneu Esteve Altimiras, Andorra, 40:39.4.

25. Vitaliy Pukhkalo, Kazakhstan, 40:39.6.

26. Calle Halfvarsson, Sweden, 40:46.8.

27. Dominik Bury, Poland, 40:48.4.

28. Ristomatti Hakola, Finland, 40:49.6.

29. Olivier Leveille, Canada, 40:52.0.

30. Paul Constantin Pepene, Romania, 40:52.7.

31. Adam Fellner, Czech Republic, 41:01.0.

32. Albert Kuchler, Germany, 41:07.1.

33. Remi Drolet, Canada, 41:07.7.

34. Paolo Ventura, Italy, 41:12.2.

35. Alvar Johannes Alev, Estonia, 41:12.5.

36. Snorri Eythor Einarsson, Iceland, 41:17.6.

37. Antoine Cyr, Canada, 41:17.7.

38. Scott Patterson, United States, 41:23.1.

39. Imanol Rojo, Spain, 41:24.2.

40. Yevgeniy Velichko, Kazakhstan, 41:27.3.

41. Shang Jincai, China, 41:29.6.

42. Ben Ogden, United States, 41:29.8.

43. Ryo Hirose, Japan, 41:30.5.

44. Dario Cologna, Switzerland, 41:39.9.

45. Remi Lindholm, Finland, 41:40.0.

46. Andrew Musgrave, Britain, 41:44.7.

47. Liu Rongsheng, China, 41:51.7.

48. Gus Schumacher, United States, 41:53.4.

49. Richard Jouve, France, 41:56.6.

50. Michal Novak, Czech Republic, 42:06.6.

51. Andrew Young, Britain, 42:24.0.

52. Maicol Rastelli, Italy, 42:25.4.

53. Jason Rueesch, Switzerland, 42:29.8.

54. Petr Knop, Czech Republic, 42:34.4.

55. Miha Licef, Slovenia, 42:43.4.

56. Martin Himma, Estonia, 42:44.4.

57. Badelihan Hadesi, China, 42:48.1.

58. Peter Mlynar, Slovakia, 42:49.9.

59. Thibaut Thibaut, Belgium, 42:56.7.

60. Mateusz Haratyk, Poland, 43:00.3.

61. Mikayel Mikayelyan, Armenia, 43:09.1.

62. Raimo Vigants, Latvia, 43:10.9.

63. Cirenzhandui, China, 43:22.2.

64. Raul Mihai Popa, Romania, 43:25.3.

65. Achbadrakh Batmunkh, Mongolia, 43:29.9.

66. James Clinton Schoonmaker, United States, 43:31.6.

67. Hiroyuki Miyazawa, Japan, 43:47.5.

68. Yahor Shpuntau, Belarus, 44:05.2.

69. Vili Crv, Slovenia, 44:12.9.

70. Henri Roos, Estonia, 44:17.8.

71. Miha Simenc, Slovenia, 44:20.8.

72. Seve de Campo, Australia, 44:21.2.

73. Mark Chanloung, Thailand, 44:27.0.

74. Roberts Slotins, Latvia, 44:44.8.

75. Phil Bellingham, Australia, 44:46.8.

76. Lars Young Vik, Australia, 44:50.6.

77. Oleksii Krasovskyi, Ukraine, 44:59.8.

78. Ruslan Perekhoda, Ukraine, 45:05.6.

79. Kim Minwoo, South Korea, 45:21.6.

80. Adam Konya, Hungary, 45:48.9.

81. Hugo Hinckfuss, Australia, 46:05.9.

82. Jeong Jongwon, South Korea, 46:34.6.

83. Tautvydas Strolia, Lithuania, 46:53.1.

84. Danyal Saveh Shemshaki, Iran, 47:26.0.

85. Marko Skender, Croatia, 48:30.8.

86. Franco Dal Farra, Argentina, 48:35.5.

87. Strahinja Eric, Bosnia and Herzegovina, 48:38.3.

88. Jose Cabeca, Portugal, 49:12.0.

89. Timo Juhani Gronlund, Bolivia, 49:27.0.

90. Manex Silva, Brazil, 50:35.1.

91. Yonathan Jesus Fernandez, Chile, 50:36.6.

92. Elie Tawk, Lebanon, 51:46.5.

93. Aleksandar Grbovic, Montenegro, 52:44.9.

94. Jonathan Soto Moreno, Mexico, 53:30.0.

95. Carlos Andres Quintana, Colombia, 55:41.9.

96. Samuel Uduigowme Ikpefan, Nigeria, DNF.

96. Yusuf Emre Firat, Turkey, DNF.

96. Aliaksandr Voranau, Belarus, DNS.

96. Jan Pechousek, Czech Republic, DNS.

