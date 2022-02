Friday’s Biathlon Results

Friday Women 7.5km Sprint (Penalties in parentheses) 1. Marte Olsbu Roeiseland, Norway, 20:44.3 (0). 2. Elvira Oeberg, Sweden, 21:15.2 (0).…

Friday

Women

7.5km Sprint

(Penalties in parentheses)

1. Marte Olsbu Roeiseland, Norway, 20:44.3 (0).

2. Elvira Oeberg, Sweden, 21:15.2 (0).

3. Dorothea Wierer, Italy, 21:21.5 (0).

4. Lisa Theresa Hauser, Austria, 21:31.6 (0).

5. Ingrid Landmark Tandrevold, Norway, 21:44.5 (0).

6. Kristina Reztsova, ROC, 21:49.3 (2).

7. Anna Magnusson, Sweden, 21:50.2 (0).

8. Yuliia Dzhima, Ukraine, 21:51.8 (1).

9. Anais Bescond, France, 21:53.1 (1).

10. Alina Stremous, Moldova, 21:59.5 (0).

11. Tiril Eckhoff, Norway, 22:00.4 (2).

12. Linn Persson, Sweden, 22:03.9 (1).

13. Uliana Nigmatullina, ROC, 22:11.8 (2).

14. Paulina Fialkova, Slovakia, 22:12.0 (1).

15. Dzinara Alimbekava, Belarus, 22:12.8 (1).

16. Monika Hojnisz-Starega, Poland, 22:12.9 (1).

17. Milena Todorova, Bulgaria, 22:15.4 (1).

18. Vanessa Voigt, Germany, 22:15.7 (0).

19. Hanna Oeberg, Sweden, 22:19.1 (3).

20. Irina Kazakevich, ROC, 22:23.7 (1).

21. Katharina Innerhofer, Austria, 22:26.4 (2).

22. Denise Herrmann, Germany, 22:29.4 (2).

23. Lena Haecki, Switzerland, 22:30.3 (2).

24. Anastasiya Merkushyna, Ukraine, 22:31.6 (1).

25. Lucie Charvatova, Czech Republic, 22:35.6 (1).

26. Hanna Sola, Belarus, 22:36.4 (4).

27. Susan Dunklee, United States, 22:39.5 (0).

28. Mari Eder, Finland, 22:39.8 (2).

29. Julia Simon, France, 22:40.3 (3).

30. Franziska Preuss, Germany, 22:41.4 (2).

31. Jessica Jislova, Czech Republic, 22:42.7 (1).

32. Emma Lunder, Canada, 22:47.6 (1).

33. Tuuli Tomingas, Estonia, 22:49.2 (2).

34. Joanne Reid, United States, 22:54.9 (2).

35. Tang Jialin, China, 23:03.5 (1).

36. Lisa Vittozzi, Italy, 23:09.1 (4).

37. Deedra Irwin, United States, 23:10.1 (2).

38. Ida Lien, Norway, 23:10.3 (4).

39. Fuyuko Tachizaki, Japan, 23:10.8 (1).

40. Iryna Petrenko, Ukraine, 23:11.7 (2).

41. Marketa Davidova, Czech Republic, 23:11.8 (4).

41. Ivona Fialkova, Slovakia, 23:11.8 (4).

43. Johanna Talihaerm, Estonia, 23:13.3 (0).

44. Susan Kuelm, Estonia, 23:15.3 (1).

45. Julia Schwaiger, Austria, 23:16.2 (2).

46. Clare Egan, United States, 23:16.4 (3).

47. Svetlana Mironova, ROC, 23:17.6 (3).

48. Justine Braisaz-Bouchet, France, 23:18.4 (3).

49. Avvakumova Ekaterina, South Korea, 23:19.4 (2).

50. Baiba Bendika, Latvia, 23:20.7 (3).

51. Suvi Minkkinen, Finland, 23:21.7 (1).

52. Galina Vishnevskaya-Sheporenko, Kazakhstan, 23:22.6 (1).

53. Kamila Zuk, Poland, 23:22.9 (1).

54. Amy Baserga, Switzerland, 23:24.2 (2).

55. Vanessa Hinz, Germany, 23:24.3 (3).

56. Regina Oja, Estonia, 23:24.4 (2).

57. Samuela Comola, Italy, 23:30.7 (1).

58. Tereza Vobornikova, Czech Republic, 23:30.9 (2).

59. Polona Klemencic, Slovenia, 23:31.2 (2).

60. Iryna Leshchanka, Belarus, 23:32.5 (3).

61. Chu Yuanmeng, China, 23:32.6 (2).

62. Meng Fanqi, China, 23:33.7 (1).

63. Gabriele Lescinskaite, Lithuania, 23:37.1 (0).

64. Lotte Lie, Belgium, 23:41.1 (3).

65. Ukaleq Astri Slettemark, Denmark, 23:54.6 (0).

66. Anna Maka, Poland, 23:55.4 (3).

67. Sari Maeda, Japan, 23:58.9 (3).

68. Anais Chevalier-Bouchet, France, 24:02.0 (4).

69. Kinga Zbylut, Poland, 24:05.1 (2).

70. Elena Kruchynkina, Belarus, 24:10.1 (4).

71. Natalia Ushkina, Romania, 24:14.3 (2).

72. Henrieta Horvatova, Slovakia, 24:20.7 (1).

73. Erika Janka, Finland, 24:20.9 (0).

74. Yurie Tanaka, Japan, 24:21.5 (1).

75. Nastassia Kinnunen, Finland, 24:30.0 (3).

76. Ding Yuhuan, China, 24:33.1 (2).

77. Megan Bankes, Canada, 24:35.4 (3).

78. Maria Zdravkova, Bulgaria, 24:39.1 (1).

79. Ziva Klemencic, Slovenia, 24:43.6 (3).

80. Sarah Beaudry, Canada, 24:45.9 (2).

81. Emily Dickson, Canada, 24:50.3 (3).

82. Federica Sanfilippo, Italy, 24:57.1 (5).

83. Kim Seonsu, South Korea, 25:18.2 (1).

84. Daniela Kadeva, Bulgaria, 25:26.4 (1).

85. Dunja Zdouc, Austria, 25:32.1 (2).

86. Alla Ghilenko, Moldova, 26:04.6 (4).

87. Asuka Hachisuka, Japan, 26:06.7 (4).

88. Veronika Machyniakova, Slovakia, 26:13.2 (3).

89. Lora Hristova, Bulgaria, 26:27.7 (4).

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.