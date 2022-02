Finland 7, Japan 1 Finland 2 2 3 — 7 Japan 1 0 0 — 1 First Period_1, Finland, Petra…

Finland 7, Japan 1

Finland 2 2 3 — 7 Japan 1 0 0 — 1

First Period_1, Finland, Petra Nieminen (Noora Tulus, Jenni Hiirikoski), 02:08 (pp). 2, Finland, Viivi Vainikka (Nelli Laitinen, Elisa Holopainen), 04:32. 3, Japan, Akane Shiga (Haruka Toko), 15:01. Penalties_Rui Ukita, Japan (tripping); Minnamari Tuominen, Finland (interference); Sanni Hakala, Finland (hooking); Sanni Rantala, Finland (hooking).

Second Period_4, Finland, Michelle Karvinen (Petra Nieminen, Susanna Tapani), 25:01. 5, Finland, Petra Nieminen (Michelle Karvinen, Nelli Laitinen), 28:29. Penalties_None.

Third Period_6, Finland, Petra Nieminen (Susanna Tapani, Jenni Hiirikoski), 40:18. 7, Finland, Susanna Tapani (Michelle Karvinen, Petra Nieminen), 48:28. 8, Finland, Sanni Hakala (Tanja Niskanen, Nelli Laitinen), 52:29. Penalties_Sanni Hakala, Finland (tripping); Yukiko Kawashima, Japan (interference).

Shots on Goal_Finland 18-17-14_49. Japan 8-11-6_25.

Goalies_Finland, Meeri Raisanen, Anni Keisala. Japan, Nana Fujimoto, Akane Konishi.

Referee_Cianna Lieffers, Canada. Anna Wiegand, Switzerland. Lisa Linnek, Germany. Veronica Lovensno, Sweden.

Copyright © 2022 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.