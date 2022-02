China 3, Denmark 1 China 0 1 2 — 3 Denmark 1 0 0 — 1 First Period_1, Denmark, Malene…

China 3, Denmark 1

China 0 1 2 — 3 Denmark 1 0 0 — 1

First Period_1, Denmark, Malene Frandsen (Nicoline Jensen, Silke Glud), 08:06. Penalties_Nicoline Jensen, Denmark (illegal hit); Li Beika, China (tripping).

Second Period_2, China, Lin Qiqi (Yu Baiwei, Wang Yuting), 36:46. Penalties_Josephine Asperup, Denmark (illegal hit); Hu Baozhen, China (cross-checking); Josephine Asperup, Denmark (illegal hit).

Third Period_3, China, Lin Ni (Lin Qiqi), 59:10. 4, China, Lin Qiqi, 59:28. Penalties_Yu Baiwei, China (tripping).

Shots on Goal_Denmark 7-5-11_23. China 9-18-5_32.

Goalies_Denmark, Lisa Jensen, Cassandra Repstock-Romme. China, Zhou Jiaying, Chen Tiya.

Referee_Daria Ermak, Russia. Chelsea Rapin, United States. Veronica Lovensno, Sweden. Linnea Sainio, Finland.

