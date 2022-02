China 2, Japan 1, China wins 1-0 in shootout China 0 0 1 0 1 — 2 Japan 1 0…

China 2, Japan 1, China wins 1-0 in shootout

China 0 0 1 0 1 — 2 Japan 1 0 0 0 0 — 1

First Period_1, Japan, Akane Hosoyamada (Shiori Koike, Chiho Osawa), 18:02 (pp). Penalties_Li Beika, China (illegal hit); Mi Le, China (illegal hit).

Second Period_No Scoring. Penalties_Lin Ni, China (illegal hit).

Third Period_2, China, Hu Baozhen (Li Beika), 41:06. Penalties_None.

Overtime_No Scoring. Penalties_None.

Shootout_China 2 (Lin Qiqi NG, Lin Ni NG, Zhang Xifang NG, Mi Le G), Japan 1 (Hanae Kubo NG, Akane Shiga NG, Rui Ukita NG, Haruka Toko NG, Ayaka Toko NG).

Shots on Goal_China 7-9-9-4-1_30. Japan 9-13-6-5-0_33.

Goalies_China, Zhou Jiaying, Chen Tiya. Japan, Nana Fujimoto, Akane Konishi.

Referee_Tijana Haack, Germany. Anniina Nurmi, Finland. Jenni Heikkinen, Finland. Julia Kainberger, Austria.

