Canada 5, China 0

Canada 3 1 1 — 5 China 0 0 0 — 0

First Period_1, Canada, Ben Street (Kent Johnson, Eric O’Dell), 02:09. 2, Canada, Adam Tambellini (Alex Grant, Tyler Wotherspoon), 06:44. 3, Canada, Eric O’Dell (Josh Ho-Sang, Tyler Wotherspoon), 10:06. Penalties_Alex Grant, Canada (tripping); Wang Taile, China (tripping).

Second Period_4, Canada, Kent Johnson (Jason Demers, Jordan Weal), 38:03. Penalties_Josh Ho-Sang, Canada (too many players); Wei Ruike, China (interference); Mark Barberio, Canada (cross-checking).

Third Period_5, Canada, Corban Knight (Owen Power, Josh Ho-Sang), 46:23 (pp). Penalties_Jian An, China (interference); Eric O’Dell, Canada (roughing); Jieke Kailiaosi, China (tripping); Dannisi Aoxibofu, China (hooking); Jordan Weal, Canada (hooking).

Shots on Goal_China 10-10-6_26. Canada 18-12-14_44.

Goalies_China, Ouban Yongli, Han Pengfei. Canada, Devon Levi, Matt Tomkins.

Referee_Andris Ansons, Latvia. Andrew Bruggeman, United States. Daniel Hynek, Czech Republic. Gleb Lazarev, Russia.

