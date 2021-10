LPGA Tour BMW Championship Par Scores

Friday At LPGA International Busan Busan, Republic of Korea Purse: $2 million Yardage: 6,726; Par: 72 a-amateur Second Round Hee…

Friday At LPGA International Busan Busan, Republic of Korea Purse: $2 million Yardage: 6,726; Par: 72 a-amateur Second Round

Hee Jeong Lim 67-66_133 -11

Na Rin An 64-69_133 -11

Danielle Kang 66-68_134 -10

In Gee Chun 65-69_134 -10

Jin Young Ko 71-64_135 -9

Minjee Lee 67-69_136 -8

Hae Ran Ryu 66-70_136 -8

Moriya Jutanugarn 68-69_137 -7

Ji Hyun Kim 68-69_137 -7

A Lim Kim 66-71_137 -7

Ju Young Pak 65-72_137 -7

Jennifer Song 71-67_138 -6

Yunji Jeong 68-70_138 -6

Alison Lee 67-71_138 -6

Yu Jin Sung 71-68_139 -5

Hyo Joo Kim 71-68_139 -5

Su Ji Kim 70-69_139 -5

Yea Lin Kang 70-69_139 -5

Marina Alex 70-69_139 -5

Ariya Jutanugarn 70-69_139 -5

Hee Young Park 69-70_139 -5

Jeongeun Lee6 69-70_139 -5

Esther Henseleit 67-72_139 -5

Jin Hee Im 67-72_139 -5

Sei Young Kim 67-72_139 -5

Lydia Ko 73-67_140 -4

Elizabeth Szokol 72-68_140 -4

Ji Hyun Oh 71-69_140 -4

Hyun Kyung Park 71-69_140 -4

Su Oh 71-69_140 -4

Da Been Heo 70-70_140 -4

Celine Boutier 70-70_140 -4

Charley Hull 69-71_140 -4

Somi Lee 68-72_140 -4

Hannah Green 68-72_140 -4

Eun-Hee Ji 71-70_141 -3

Ji Yeong2 Kim 70-71_141 -3

Yesung Jun 70-71_141 -3

Pajaree Anannarukarn 70-71_141 -3

Inbee Park 70-71_141 -3

Wichanee Meechai 69-72_141 -3

Da Yeon Lee 68-73_141 -3

Gaby Lopez 67-74_141 -3

Chella Choi 73-69_142 -2

Nanna Koerstz Madsen 73-69_142 -2

Ga Young Lee 73-69_142 -2

Hye-Jin Choi 72-70_142 -2

Jasmine Suwannapura 70-72_142 -2

Leona Maguire 70-72_142 -2

Jung Min Lee 70-72_142 -2

Haeji Kang 69-73_142 -2

Ha Na Jang 74-69_143 -1

Carlota Ciganda 73-70_143 -1

Jee Hyun Ahn 73-70_143 -1

Giulia Molinaro 72-71_143 -1

Yebeen Sohn 71-72_143 -1

Min Song Ha 71-72_143 -1

Yu Liu 70-73_143 -1

Wei-Ling Hsu 74-70_144 E

Min Lee 73-71_144 E

Ga Eun Song 72-72_144 E

So Yeon Ryu 72-72_144 E

Ji Young Park 72-72_144 E

Sung Hyun Park 71-73_144 E

Emma Talley 71-73_144 E

Jennifer Kupcho 70-74_144 E

Albane Valenzuela 69-75_144 E

Jung Min Hong 68-76_144 E

Han Sol Ji 75-70_145 +1

Amy Yang 75-70_145 +1

Ye Rim Choi 74-72_146 +2

Hae Rym Kim 72-74_146 +2

Min Ji Park 71-75_146 +2

Yealimi Noh 71-75_146 +2

Sarah Kemp 76-72_148 +4

Bronte Law 76-73_149 +5

a-Ji Hyun Lee 76-73_149 +5

Cheyenne Knight 75-74_149 +5

Sarah Schmelzel 73-76_149 +5

Yeun Jung Seo 71-78_149 +5

Matilda Castren 80-70_150 +6

Jeongeun Lee 78-72_150 +6

Ashleigh Buhai 76-74_150 +6

Jenny Shin 75-75_150 +6

