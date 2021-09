European Tour Dutch Open Par Scores

Thursday At Bernardus Golf Course Cromvoirt, Netherlands Purse: $1.2 million Yardage: 7,425; Par: 72 First Round Niall Kearney, Ireland 33-32_65 -7…

Niall Kearney, Ireland 33-32_65 -7

Martin Simonsen, Denmark 34-32_66 -6

Maximilian Kieffer, Germany 32-34_66 -6

Rhys Enoch, Wales 33-34_67 -5

Sam Horsfield, England 33-34_67 -5

Aaron Cockerill, Canada 34-33_67 -5

Ricardo Santos, Portugal 33-34_67 -5

Ben Evans, England 34-33_67 -5

Marcus Helligkilde, Denmark 34-33_67 -5

Euan Walker, Scotland 33-34_67 -5

Thomas Detry, Belgium 37-30_67 -5

Santiago Tarrio Ben, Spain 34-33_67 -5

Matthias Schmid, Germany 33-35_68 -4

Ondrej Lieser, Czech Republic 33-35_68 -4

Justin Harding, South Africa 34-34_68 -4

Sven Maurits, Netherlands 33-35_68 -4

Paul Peterson, United States 34-34_68 -4

Marcel Siem, Germany 32-36_68 -4

Wilco Nienaber, South Africa 34-34_68 -4

Brandon Stone, South Africa 33-35_68 -4

Alejandro Canizares, Spain 33-35_68 -4

Kristoffer Broberg, Sweden 33-35_68 -4

David Horsey, England 36-32_68 -4

Max Schmitt, Germany 31-38_69 -3

Anton Karlsson, Sweden 32-37_69 -3

Chris Wood, England 35-34_69 -3

Jean-Baptist Gonnet, France 36-33_69 -3

Philip Bootsma, Netherlands 35-34_69 -3

Dean Burmester, South Africa 33-36_69 -3

Ajeetesh Sandhu, India 35-34_69 -3

Thomas Pieters, Belgium 33-36_69 -3

George Coetzee, South Africa 36-33_69 -3

Berry Henson, United States 36-33_69 -3

Romain Langasque, France 34-35_69 -3

Louis De Jager, South Africa 34-35_69 -3

Ricardo Gouveia, Portugal 35-35_70 -2

Clement Sordet, France 37-33_70 -2

Steven Brown, England 36-34_70 -2

Steven Tiley, England 34-36_70 -2

Andrew Johnston, England 35-35_70 -2

Jake Mcleod, Australia 35-35_70 -2

Johannes Veerman, United States 35-35_70 -2

Jordan Wrisdale, England 36-34_70 -2

Shubhankar Sharma, India 31-39_70 -2

Peter Hanson, Sweden 35-35_70 -2

Robin Roussel, France 35-35_70 -2

Gary Stal, France 33-37_70 -2

Frederik Schott, Germany 36-34_70 -2

Rory Sabbatini, Slovakia 36-34_70 -2

Chase Hanna, United States 38-32_70 -2

Adrien Saddier, France 35-35_70 -2

Matt Ford, England 37-33_70 -2

Nicolai Von Dellingshausen, Germany 36-34_70 -2

Jens Fahrbring, Sweden 35-35_70 -2

a-Mike Toorop, Netherlands 37-33_70 -2

Rowin Caron, Netherlands 37-34_71 -1

Lee Slattery, England 34-37_71 -1

Richard Mansell, England 35-36_71 -1

Julien Guerrier, France 36-35_71 -1

Joel Stalter, France 34-37_71 -1

Josh Geary, New Zealand 39-32_71 -1

Oliver Farr, Wales 36-35_71 -1

a-Nordin Van Tilburg, Netherlands 36-35_71 -1

Daniel Young, Scotland 34-37_71 -1

Daan Huizing, Netherlands 33-38_71 -1

Graeme McDowell, Northern Ireland 35-36_71 -1

Angus Flanagan, England 35-36_71 -1

Joachim B. Hansen, Denmark 35-36_71 -1

Jazz Janewattananond, Thailand 38-33_71 -1

Alexander Knappe, Germany 34-37_71 -1

Ben Stow, England 38-33_71 -1

Jacques Kruyswijk, South Africa 35-36_71 -1

Craig Howie, Scotland 38-34_72 E

Alfredo Garcia-Heredia, Spain 36-36_72 E

Darius Van Driel, Netherlands 36-36_72 E

Joost Luiten, Netherlands 36-36_72 E

Branden Grace, South Africa 36-36_72 E

Joel Sjoholm, Sweden 36-36_72 E

a-Dario Antonisse, Netherlands 35-37_72 E

Suradit Yongcharoenchai, Thailand 36-36_72 E

Benjamin Poke, Denmark 38-34_72 E

Dave Coupland, England 35-37_72 E

Toby Tree, England 35-37_72 E

Garrick Porteous, England 35-37_72 E

David Law, Scotland 33-39_72 E

Renato Paratore, Italy 36-36_72 E

David Drysdale, Scotland 35-37_72 E

Rikard Karlberg, Sweden 37-35_72 E

Gavin Moynihan, Ireland 37-35_72 E

Ryan Fox, New Zealand 36-36_72 E

Ralph Miller, Netherlands 34-38_72 E

Robin Sciot-Siegrist, France 37-35_72 E

Lorenzo Gagli, Italy 39-34_73 +1

Kristoffer Reitan, Norway 37-36_73 +1

Pedro Figueiredo, Portugal 34-39_73 +1

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain 37-36_73 +1

Cormac Sharvin, Northern Ireland 37-36_73 +1

Lucas Bjerregaard, Denmark 36-37_73 +1

Joakim Lagergren, Sweden 34-39_73 +1

Lars Van Meijel, Netherlands 35-38_73 +1

Koen Kouwenaar, Netherlands 37-36_73 +1

Jack Senior, England 38-35_73 +1

Ashley Chesters, England 38-35_73 +1

Oliver Fisher, England 37-36_73 +1

Daniel Van Tonder, South Africa 36-37_73 +1

Emilio Cuartero Blanco, Spain 38-35_73 +1

Niklas Lemke, Sweden 38-35_73 +1

Maverick Antcliff, Austria 36-37_73 +1

James Sugrue, Ireland 38-36_74 +2

Tom Gandy, Isle of Man 40-34_74 +2

Romain Wattel, France 39-35_74 +2

Matthew Baldwin, England 38-36_74 +2

Deyen Lawson, Australia 38-36_74 +2

Zander Lombard, South Africa 36-38_74 +2

Wil Besseling, Netherlands 36-38_74 +2

Davey Porsius, Netherlands 38-36_74 +2

S.S.P. Chawrasia, India 37-38_75 +3

Maarten Lafeber, Netherlands 37-38_75 +3

Janne Kaske, Finland 37-38_75 +3

Pep Angles, Spain 37-38_75 +3

Eduardo De La Riva, Spain 35-40_75 +3

Damien Perrier, France 35-40_75 +3

Tyler Koivisto, United States 37-38_75 +3

Jepser Sandborg, Sweden 37-38_75 +3

Bryce Easton, South Africa 37-38_75 +3

Carlos Pigem, Spain 38-37_75 +3

Philip Eriksson, Sweden 40-36_76 +4

a-Lars Van Der Vight, Netherlands 36-40_76 +4

Raphael Jacquelin, France 40-36_76 +4

Paul Dunne, Ireland 37-39_76 +4

Wouter De Vries, Netherlands 40-36_76 +4

Jorge Campillo, Spain 42-34_76 +4

Stan Kraai, Netherlands 36-40_76 +4

a-Felix Van Dijk, Netherlands 38-38_76 +4

Aron Zemmer, Italy 35-42_77 +5

Max Albertus, Netherlands 40-37_77 +5

Elvis Smylie, Australia 36-41_77 +5

Robin Petersson, Sweden 39-38_77 +5

Liam Johnston, Scotland 39-39_78 +6

Gonzalo Fdez-Castano, Spain 34-44_78 +6

a-Kiet Van Der Weele, Netherlands 38-40_78 +6

Hayden Porteous, South Africa 38-41_79 +7

Lars Keunen, Netherlands 39-40_79 +7

Gavin Green, Malaysia 41-44_85 +13

