U.S. Women’s Amateur Championship Scores

Tuesday At Westchester Country Club Rye, N.Y. Yardage: 6,423; Par: 72 Second Round x-advanced after a 12 player playoff Rachel…

Tuesday

At Westchester Country Club

Rye, N.Y. Yardage: 6,423; Par: 72 Second Round x-advanced after a 12 player playoff

Rachel Kuehn, Asheville, N.C. 71-67_138

Kennedy Pedigo, Fort Worth, Texas 72-68_140

Brooke Matthews, Rogers, Ark. 75-66_141

Erica Shepherd, Greenwood, Ind. 74-68_142

Caroline Canales, Calabasas, Calif. 74-68_142

Alyaa Abdulghany, Malaysia 74-69_143

Allysha Mae Mateo, Mililani, Hawaii 71-72_143

Morgan Baxendale, Windermere, Fla. 71-72_143

Emilia Migliaccio, Cary, N.C. 74-69_143

Sophie (Yixian) Guo, China 73-70_143

Kan Bunnabodee, Thailand 72-71_143

Alessia Nobilio, Italy 71-73_144

Aneka Seumanutafa, Emmitsburg, Md. 70-74_144

Rachel Heck, Memphis, Tenn. 74-70_144

Jenny Bae, Suwanee, Ga. 72-72_144

Valeria Mendizabal, Guatemala 74-70_144

Valentina Rossi, Argentina 71-73_144

Cory Lopez, Mexico 72-72_144

Celeste Dao, Canada 73-71_144

Clare Connolly, Chevy Chase, Md. 71-74_145

Grace Summerhays, Scottsdale, Ariz. 75-70_145

Jackie Rogowicz, Yardley, Pa. 73-72_145

Maddison Hinson-Tolchard, Australia 72-73_145

Brooke Seay, San Diego, Calif. 70-75_145

Kennedy Swann, Austin, Texas 73-72_145

Julia Gregg, Farmers Branch, Texas 73-72_145

Riley Smyth, Cary, N.C. 71-74_145

Lauren Peter, Carmel, N.Y. 76-69_145

Mika Jin, Fremont, Calif. 74-72_146

Rose Zhang, Irvine, Calif. 73-73_146

Bridget Ma, Windermere, Fla. 70-76_146

Hailey Borja, Lake Forest, Calif. 70-76_146

Yilin (Angela) Liu, Irvine, Calif. 75-71_146

Sophie Linder, Carthage, Tenn. 73-73_146

Elle Nachmann, Boca Raton, Fla. 75-71_146

Lauren Hartlage, Elizabethtown, Ky. 74-72_146

Xin (Cindy) Kou, China 77-69_146

Suthavee Chanachai, Thailand 69-77_146

Valery Plata, Colombia 73-73_146

Tess Blair, South Jordan, Utah 72-75_147

Savannah Barber, Fort Worth, Texas 78-69_147

Emily Mahar, Australia 77-70_147

Emma Spitz, Austria 74-73_147

Bibilani Liu, Cupertino, Calif. 74-73_147

Aline Krauter, Germany 73-75_148

Grace Kim, Australia 76-72_148

Anna Morgan, Spartanburg, S.C. 70-78_148

Hannah Holzmann, San Antonio, Texas 77-71_148

Laney Frye, Nicholasville, Ky. 73-75_148

Bailey Davis, White Plains, Md. 73-75_148

Karen Tsuru, Carlsbad, Calif. 77-71_148

Audrey Tan, Malaysia 75-73_148

Yu-Chiang Hou, Chinese Taipei 74-74_148

Alyson Bean, Murrieta, Calif. 77-72_149

Maisie Filler, Palm Beach Gardens, Fla. 73-76_149

Ting-Hsuan Huang, Chinese Taipei 77-72_149

Katie Cranston, Canada 75-74_149

Rianne Mikhaela Malixi, Philippines 78-71_149

Kailie Vongsaga, Diamond Bar, Calif. 75-74_149

Emma McMyler, San Antonio, Texas 75-74_149

Cara Heisterkamp, Westlake, Ohio 76-73_149

Brittany Shin, Cape Coral, Fla. 73-76_149

x-Jensen Castle, West Columbia, S.C. 79-71_150

x-Marissa Wenzler, Dayton, Ohio 78-72_150

Missed the cut

Latanna Stone, Riverview, Fla. 77-73_150

Emma Schimpf, Charleston, S.C. 74-76_150

Kelly Sim, Edgewater, N.J. 78-72_150

Alexandra Swayne, Virgin Islands US 76-74_150

Cassie Kim, Yakima, Wash. 77-73_150

Jasmine Ly, Canada 75-75_150

Yunxuan (Michelle) Zhang, China 74-76_150

Emily Odwin, Barbados 73-77_150

Kynadie Adams, Nashville, Tenn. 77-73_150

Malia Nam, Kailua, Hawaii 78-72_150

Megha Ganne, Holmdel, N.J. 79-72_151

Sophie Stevens, Highland, Mich. 76-75_151

Blair Stockett, Jackson, Miss. 78-73_151

Delaney Martin, Boerne, Texas 75-76_151

Courtney Dow, Frisco, Texas 81-70_151

Mary Kathryn Talledo, Spartanburg, S.C. 77-74_151

Megan Schofill, Monticello, Fla. 75-77_152

Michelle Liu, Canada 75-77_152

Kayla Holden, Coral Springs, Fla. 79-73_152

Huai-Chien Hsu, Chinese Taipei 77-75_152

Gurleen Kaur, Houston, Texas 79-74_153

Molly Smith, Westford, Mass. 77-76_153

Taitum Beck, Waterford, Wis. 79-74_153

Faith Kilgore, Wimberley, Texas 77-76_153

Kaleigh Telfer, South Africa 79-74_153

Ellie Slama, Salem, Ore. 76-77_153

Tsai-Ching Tseng, Chinese Taipei 75-78_153

Samantha Yao, Berwyn, Pa. 77-76_153

Myah McDonald, Kaneohe, Hawaii 78-75_153

Ho Yu An, Chinese Taipei 77-76_153

Hailey Jones, Dallas, Texas 78-75_153

Lauren Gomez, Murrieta, Calif. 74-79_153

Lauren Kim, Canada 81-72_153

Sydney Hackett, Ashburn, Va. 79-74_153

Mychael O’Berry, Hoover, Ala. 76-77_153

Ina Kim-Schaad, Rhinebeck, N.Y. 79-75_154

Kathryn Carson, Mooresville, N.C. 79-75_154

Tsubasa Kajitani, Japan 77-77_154

Jasmine Koo, Cerritos, Calif. 78-76_154

Tomi Arejola, Philippines 78-76_154

Caroline Craig, Sautee Nacoochee, Ga. 80-74_154

Vanessa Zhang, Canada 76-78_154

Katherine Schuster, Outer Banks, N.C. 80-74_154

Taylor Zeng, Windermere, Fla. 79-75_154

Tracy Lee, Republic of Korea 80-74_154

Jackie Lucena, Chico, Calif. 78-76_154

Elise Parel, Kingwood, Texas 80-74_154

Caroline Smith, Inverness, Ill. 79-75_154

Makensie Toole, Australia 78-76_154

Kimberly Shen, Johns Creek, Ga. 78-76_154

Jiayi Wang, China 80-75_155

Hanna Harrison, Dallas, Texas 75-80_155

Hanako Kawasaki, Vietnam 77-78_155

Alexa Saldana, Mexico 81-74_155

Darcy Habgood, Australia 79-76_155

Auston Kim, St. Augustine, Fla. 79-77_156

Tyler Akabane, Honolulu, Hawaii 78-78_156

Hailey Schalk, Erie, Colo. 83-73_156

Emerson Blair, West Point, Miss. 76-80_156

Alexis Phadungmartvorakul, Bakersfield, Calif. 83-73_156

Claire Choi, Honolulu, Hawaii 80-77_157

Ryleigh Knaub, Winter Springs, Fla. 85-72_157

Shelby Brauckmuller, Auburndale, Fla. 74-83_157

Cailyn Henderson, Carmel, Ind. 80-77_157

Lara Tennant, Portland, Ore. 79-78_157

Linda Wang, Plainview, N.Y. 80-77_157

Kacey Walker, Canada 82-75_157

Han-Hsuan Yu, Chinese Taipei 79-78_157

Kerstin Fotu, Alpine, Utah 79-78_157

Emily Hawkins, Lexington, N.C. 78-80_158

Grace Curran, New Lenox, Ill. 79-79_158

Kyle Fraser, Fort Worth, Texas 83-75_158

Bowen Lan, China 78-80_158

Carolina Andrade, Colombia 81-77_158

Angelina Tolentino, Mount Laurel, N.J. 83-75_158

Christina Carroll, Bear, Del. 78-80_158

Kamille Dimayuga, Buena Park, Calif. 80-78_158

Isabelle Simpson, England 82-76_158

Vanessa Ho, San Diego, Calif. 80-79_159

Baylee Hammericksen, Medford, Ore. 86-74_160

Riley Hamilton, Reidsville, N.C. 84-76_160

Lauren Miller, Niceville, Fla. 84-76_160

Mikayla Dubnik, Murrayville, Ga. 84-76_160

Joanne Free, Scotland 85-76_161

Abigail Herrmann, Pensacola, Fla. 76-85_161

Sammie Dolce, Florham Park, N.J. 79-83_162

Jordan Karrh, Frisco, Texas 80-82_162

Lauren Freyvogel, Gibsonia, Pa. 85-77_162

Cathy Zhang, San Ramon, Calif. 78-85_163

Katelyn Vo, San Jose, Calif. 88-76_164

Marley Moncada, Tucson, Ariz. 85-79_164

Mckenna Montgomery, Chesterfield, Mo. 83-82_165

