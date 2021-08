U.S. Men’s 121st Amateur Championship Scores

Tuesday At Oakmont and Longue Vue Country Clubs Verona, Pa. Oakmont Yardage: 7,254 Par: 70 Longue Vue Yardage: 6,647; Par:…

Tuesday At Oakmont and Longue Vue Country Clubs Verona, Pa. Oakmont Yardage: 7,254 Par: 70 Longue Vue Yardage: 6,647; Par: 70 Second Round Completion

Mark Goetz, Greensburg, Pa. 64-68_132 L

Brian Ma, Milpitas, Calif. 65-68_133 L

Michael Thorbjornsen, Wellesley, Mass. 65-69_134 L

Travis Vick, Houston, Texas 67-68_135 L

Brad Reeves, Woodbridge, Calif. 65-70_135 O

Brian Stark, Kingsburg, Calif. 66-69_135 L

Jacob Bridgeman, Inman, S.C. 63-73_136 L

Van Holmgren, Plymouth, Minn. 66-70_136 L

Joe Highsmith, Lakewood, Wash. 64-73_137 L

Xavier Marcoux, Canada 73-64_137 O

Alex Fitzpatrick, England 64-73_137 L

Cole Sherwood, Austin, Texas 69-68_137 L

Ross Steelman, Columbia, Mo. 66-72_138 L

Ryan Gerard, Raleigh, N.C. 68-70_138 L

Andrew Kozan, West Palm Beach, Fla. 66-72_138 L

John Marshall Butler, Louisville, Ky. 67-71_138 L

Cooper Schultz, Wichita, Kan. 69-69_138 O

Caleb Hicks, Arlington, Texas 67-71_138 L

Hugo Townsend, Sweden 67-71_138 O

Max Kreikemeier, Chesterfield, Mo. 68-71_139 L

Clay Merchent, Noblesville, Ind. 71-68_139 O

Trent Phillips, Boiling Springs, S.C. 70-69_139 O

Davis Chatfield, Attleboro, Mass. 73-66_139 O

Austin Greaser, Vandalia, Ohio 69-70_139 L

Devon Bling, Ridgecrest, Calif. 69-70_139 O

Bo Jin, China 69-70_139 L

Mason Nome, Houston, Texas 73-66_139 O

Matthew Sharpstene, Charlotte, N.C. 74-65_139 O

Nick Gabrelcik, Trinity, Fla. 69-71_140 O

Parker Coody, Plano, Texas 70-70_140 O

Kieran Vincent, Zimbabwe 71-69_140 O

James Piot, Canton, Mich. 73-67_140 O

Jack Parker, Columbia, Mo. 66-74_140 O

Ricky Castillo, Yorba Linda, Calif. 70-70_140 L

Donald Kay, San Diego, Calif. 75-65_140 L

Cameron Sisk, San Diego, Calif. 71-69_140 L

Grayson Blunt, Houston, Texas 68-73_141 O

Khavish Varadan, Malaysia 73-68_141 O

Gunnar Broin, Chanhassen, Minn. 71-70_141 O

William Paysse, Temple, Texas 70-71_141 O

Bo Andrews, Raleigh, N.C. 68-73_141 L

Sam Murphy, Decatur, Ala. 67-74_141 L

Ryggs Johnston, Libby, Mont. 70-71_141 L

Mateo Fernandez de Oliveira, Argentina 71-70_141 O

William Holcomb V, Crockett, Texas 68-74_142 O

Luke Potter, Encinitas, Calif. 76-66_142 O

Preston Summerhays, Scottsdale, Ariz. 66-76_142 O

Thomas Hutchison, San Jose, Calif. 76-66_142 O

Eddy Lai, San Jose, Calif. 67-75_142 O

Maxwell Moldovan, Uniontown, Ohio 71-71_142 L

Jonathan Griz, Hilton Head Island, S.C. 68-74_142 L

Chase Sienkiewicz, Frisco, Texas 70-72_142 L

Caleb Surratt, Indian Trail, N.C. 65-77_142 L

Michael Cliff, Fresno, Calif. 68-74_142 L

Ollie Osborne, Reno, Nev. 73-69_142 L

Caden Fioroni, San Diego, Calif. 71-71_142 L

Harrison Ott, Brookfield, Wis. 70-72_142 O

Jose Islas, Mexico 76-66_142 O

Louis Dobbelaar, Australia 76-66_142 O

Aman Gupta, Concord, N.C. 72-70_142 O

Yuxin Lin, China 72-70_142 L

Gordon Sargent, Birmingham, Ala. 68-74_142 O

Henry Shimp, Charlotte, N.C. 75-67_142 O

Peter Bradbeer, Bryn Mawr, Pa. 73-70_143 L

Luis Carrera, Mexico 75-68_143 O

Sean Kato, Redmond, Wash. 72-71_143 L

Nick Robillard, Birmingham, Ala. 66-77_143 L

Joe Alfieri, Lutz, Fla. 70-73_143 O

Nicholas Dunlap, Huntsville, Ala. 72-71_143 O

Brad Mason, Dallas, Texas 76-67_143 L

Lukas Clark, Holland, Pa. 70-73_143 O

Luke Kluver, Norfolk, Neb. 71-72_143 O

David Nyfjall, Sweden 72-71_143 O

Garrett Rank, Canada 72-71_143 O

Ren Yonezawa, Japan 77-66_143 O

Missed Cut

Cooper Parks, Campbellsville, Ky. 71-73_144 L

Stephen Hale, Bakersfield, Calif. 66-78_144 O

Kelly Chinn, Great Falls, Va. 75-69_144 O

Connor Creasy, Abingdon, Va. 70-74_144 L

Jimmy Meyers, Wexford, Pa. 74-70_144 O

Todd White, Spartanburg, S.C. 73-71_144 L

Yaroslav Merkulov, Rochester, N.Y. 74-70_144 L

Pierceson Coody, Plano, Texas 75-69_144 L

Ethan Ng, New York, N.Y. 69-75_144 L

Jacob Pedersen, Shorewood, Minn. 70-74_144 L

Grant Haefner, Bloomfield Hills, Mich. 74-70_144 L

Jake Sollon, Venetia, Pa. 72-72_144 O

Dennis Bull, Norwalk, Iowa 70-74_144 O

Christian Banke, Danville, Calif. 70-74_144 O

Kento Yamawaki, Japan 76-68_144 O

Brendan O’Reilly, Hinsdale, Ill. 73-71_144 O

Evan Katz, Washington, D.C. 75-69_144 O

Clay Stirsman, Carmel, Ind. 72-72_144 L

Brendan MacDougall, Canada 76-68_144 O

Taiga Sugihara, Japan 75-69_144 L

Stephen Campbell Jr., Richmond, Texas 76-69_145 L

Kevin Sze, Saratoga, Calif. 71-74_145 O

Maverick Pavletich, Bakersfield, Calif. 73-72_145 L

Sam Bennett, Madisonville, Texas 79-66_145 O

Brian Garrett, San Antonio, Texas 75-70_145 O

Chris Devlin, Birmingham, Ala. 72-73_145 L

Nick Lyerly, Salisbury, N.C. 73-72_145 L

Julian Perico, Peru 77-68_145 O

Ty Stites, Sallisaw, Okla. 71-74_145 O

Ben Hong, Brea, Calif. 75-70_145 L

Trey Denton, Madison, Miss. 70-75_145 L

Chris DeJohn, Ridgewood, N.J. 71-74_142 L

Cole Hammer, Houston, Texas 71-74_145 L

Nate Menon, Wyomissing, Pa. 77-68_145 O

Christian Cavaliere, Katonah, N.Y. 72-73_145 O

Derek Hitchner, Minneapolis, Minn. 69-76_145 L

Patrick McCormick, Bethesda, Md. 69-76_145 O

Etienne Papineau, Canada 74-71_145 O

Martin Vorster, South Africa 70-75_145 O

Aram Yenidjeian, Argentina 68-77_145 L

Ryan Hall, Knoxville, Tenn. 72-74_146 O

John Keefer, San Antonio, Texas 76-70_146 L

Mateo Fuenmayor, Beaverton, Ore. 73-73_146 L

Chad Sewell, Conroe, Texas 71-75_146 L

Chris Wheeler, Addison, Texas 73-73_146 L

William Mouw, Chino, Calif. 72-74_146 O

Carson Ownbey, Canton, N.C. 67-79_146 O

Patrick Sheehan, Doylestown, Pa. 79-67_146 O

Weston Jones, Sudbury, Mass. 74-72_146 L

Alex Locke, Springfield, Mo. 71-75_146 O

James Imai, Brookline, Mass. 73-73_146 O

Yuki Moriyama, Japan 76-70_146 O

Michael Brown, Maple Shade Township, N.J. 73-73_146 L

Robbie Ziegler, Tualatin, Ore. 70-76_146 O

Alex Chin, Pleasanton, Calif. 76-70_146 O

Adam Matteson, San Diego, Calif. 72-74_146 L

Joey Moore, Billings, Mont. 73-73_146 O

Piercen Hunt, Canada 76-70_146 O

Frank Lindwall, Cedar Rapids, Iowa 72-74_146 O

Scotty Kennon, Ponte Vedra Beach, Fla. 74-73_147 O

Brady Hinkle, Lancaster, S.C. 74-73_147 L

Garrett Barber, Stuart, Fla. 74-73_147 L

Charlie Flynn, Lafayette, La. 71-76_147 L

Trey Tobias, Franklin, Tenn. 71-76_147 O

Stewart Hagestad, Newport Beach, Calif. 77-70_147 O

Calen Sanderson, Newtown, Pa. 77-70_147 L

Conor McGrath, Huntingdon Valley, Pa. 76-71_147 L

Jackson Solem, Longmont, Colo. 72-75_147 L

Harrison Kingsley, Murrieta, Calif. 74-73_147 O

Tyler Schafer, Long Beach, Calif. 73-74_147 L

Cohen Trolio, West Point, Miss. 71-76_147 O

Charlie Nikitas, Glenview, Ill. 73-74_147 O

James Leow, Singapore 72-75_147 L

Ian Bangor, Pittsburgh, Pa. 73-74_147 O

James Swan, Canada 78-69_147 O

Dylan Menante, Carlsbad, Calif. 78-70_148 O

Bartley Forrester, Gainesville, Ga. 74-74_148 O

Chris Berzina, Fort Worth, Texas 71-77_148 O

John Barone, Dunmore, Pa. 74-74_148 L

Jimmy Castles, Cupertino, Calif. 73-75_148 O

Ethan Hall, Morehead City, N.C. 76-72_148 O

Rhett Sellers, Longview, Texas 77-71_148 O

Cecil Belisle, Red Wing, Minn. 81-67_148 O

Max DuPree, Eatonton, Ga. 71-77_148 L

Drew Hackett, Charlotte, N.C. 73-75_148 L

Canon Claycomb, Bowling Green, Ky. 73-75_148 L

Ian Siebers, Bellevue, Wash. 69-79_148 O

Sam Nicholson, Atlantic Beach, Fla. 74-74_148 O

David Stanford, Vienna, Va. 77-71_148 L

Connor Sheehan, Lancaster, Pa. 75-73_148 L

Sean Niles, Troy, Mich. 76-72_148 L

Walker Lee, Houston, Texas 75-73_148 L

Kirby Coe-Kirkham, Sheridan, Wyo. 73-75_148 L

Connor Polender, Lake Bluff, Ill. 73-75_148 L

Devin Morley, Republic of Ireland 75-73_148 O

Ludvig Aberg, Sweden 77-71_148 L

Max Sekulic, Canada 77-71_148 O

Johnny Travale, Canada 79-69_148 O

Sam Choi, Republic of Korea 74-75_149 L

Sam Goldenring, Florham Park, N.J. 72-77_149 L

Bryce Lewis, Hendersonville, Tenn. 79-70_149 L

Parker Gillam, Winston-Salem, N.C. 73-76_149 O

Alex McCulla, Quincy, Ill. 70-79_149 O

Keita Okada, Japan 77-72_149 O

Kevin O’Brien, Pittsburgh, Pa. 70-79_149 L

Alejandro Armijo, Rio Rancho, N.M. 74-75_149 O

Sean Butscher, Tallahassee, Fla. 72-77_149 L

Jason Li, Sewickley, Pa. 73-76_149 L

Benjamin Nelson, Madison, Miss. 80-69_149 L

David Timmins, Sandy, Utah 75-74_149 L

Matt Vogt, Indianapolis, Ind. 81-68_149 O

William Duquette, Canada 76-73_149 O

Puwit Anupansuebsai, Thailand 79-71_150 L

Noah Goodwin, Corinth, Texas 75-75_150 L

Jack Goldasich, Birmingham, Ala. 73-77_150 O

Joey Vrzich, La Jolla, Calif. 76-74_150 L

Beck Burnette, Blairsville, Ga. 72-78_150 O

Tony Hendricks, Phoenix, Ariz. 80-70_150 L

Ryan Marter, Columbia, S.C. 74-76_150 L

Chris Kamin, Phoenix, Ariz. 79-71_150 L

Lane Wallace, Yukon, Okla. 71-79_150 O

Matthew Sutherland, Carmichael, Calif. 76-74_150 L

Trey Winstead, Baton Rouge, La. 75-75_150 O

JonErik Alford, Roswell, Ga. 81-69_150 L

Jimmy Dales, Northville, Mich. 77-73_150 O

Peter Fountain, Raleigh, N.C. 80-70_150 L

Brad Valois, Warwick, R.I. 76-74_150 L

Cody Roth, Bellingham, Wash. 73-77_150 L

Leopoldo Herrera III, Doral, Fla. 77-73_150 L

Joseph Pagdin, England 76-74_150 L

Brandon Bueno, Santa Monica, Calif. 74-76_150 L

Charles Waddell, Kenilworth, Ill. 76-74_150 L

Brett Widner, Avon, Ind. 74-76_150 O

Vicente Marzilio, Argentina 80-70_150 O

Lukas Michel, Australia 72-78_150 L

Jackson Rothwell, Canada 72-78_150 O

Timothius Tamardi, Indonesia 83-67_150 O

Hunter Thomson, Canada 73-77_150 L

Jackson Chandler, Dublin, Ohio 79-72_151 L

Blake Trimble, Denver, Colo. 74-77_151 O

Neal Shipley, Pittsburgh, Pa. 74-77_151 O

Abbie Valentine, Naples, Fla. 74-77_151 O

Steven Carter, Saint Augustine, Fla. 79-72_151 O

John Kim, Palm Desert, Calif. 74-77_151 O

Kiko Coelho, Portugal 81-70_151 L

Carson Enright, Longboat Key, Fla. 76-75_151 L

Jacob Cook, Frankfort, Ky. 79-72_151 O

Sean Knapp, Oakmont, Pa. 74-77_151 O

Caleb Shetler, Saratoga, Calif. 81-70_151 L

Noah Norton, Chico, Calif. 81-70_151 L

Adam Bratton, Newburgh, Ind. 80-71_151 L

Adam Miller, Nekoosa, Wis. 78-73_151 O

Nick Dentino, Carmel, Ind. 74-77_151 L

Enrique Dimayuga, England 78-73_151 O

Keita Nakajima, Japan 80-71_151 L

David Puig, Spain 71-80_151 O

Carson Lundell, Alpine, Utah 74-78_152 L

Tucker Allen, Tolar, Texas 73-79_152 O

Palmer Jackson, Murrysville, Pa. 76-76_152 O

Kaelen Dulany, Keller, Texas 74-78_152 L

Carson Kammann, Knoxville, Tenn. 83-69_152 O

CJ Jones, Frankfort, Ky. 78-74_152 O

Jackson Suber, Tampa, Fla. 73-79_152 O

Andrew DiRamio, Boston, Mass. 74-78_152 L

Trevor Randolph, Franklin Lakes, N.J. 78-74_152 O

Hunter Fry, Bonita Springs, Fla. 73-79_152 O

Nick Infanti, Jacksonville, Fla. 72-80_152 O

Christopher Zhang, Blacksburg, Va. 77-76_153 O

Nathan Bertsch, Bradenton, Fla. 72-81_153 O

Daulet Tuleubayev, Kazakhstan 83-70_153 O

Garrett Wood, Mason, Ohio 80-73_153 L

Sebastian Moss, Houston, Texas 81-72_153 L

Liam Gill, Wayland, Mass. 76-77_153 O

Austin Fulton, Villa Rica, Ga. 74-79_153 O

Leon D’Souza, Hong Kong China 76-77_153 O

Jake Hennessy, San Antonio, Texas 81-72_153 L

Joe Weiler, West Lafayette, Ind. 79-74_153 L

Will Halamandaris, Annapolis, Md. 77-76_153 L

Scott Barton, Dallas, Texas 78-75_153 O

Kuangyu (Tony) Chen, Australia 73-80_153 O

Reed Greyserman, Boca Raton, Fla. 79-75_154 L

Grant Martens, San Diego, Calif. 77-77_154 L

Robert Keilch, Newport Beach, Calif. 83-71_154 L

Wyatt Koricanek, Yorktown, Texas 79-75_154 L

Kotaro Murata, Japan 79-75_154 O

Lingkun Kong, China 84-70_154 O

William Parker, Glen Cove, N.Y. 81-73_154 O

Akshay Anand, Redman, Wash. 75-79_154 O

Nolan Forsman, Larchmont, N.Y. 76-79_155 O

Trevor Lewis, Prescott, Ariz. 78-77_155 L

Darren Fletcher, Cave Creek, Ariz. 83-72_155 L

Matthew Soucinek, Lake City, Fla. 75-80_155 O

Billy Mitchell, Atlanta, Ga. 75-80_155 O

Alvaro Muller, Spain 86-69_155 L

Palmer McSpadden, Fayetteville, Ark. 76-80_156 L

Brendan Valdes, Orlando, Fla. 84-72_156 L

Kurt Watkins, Phoenix, Ariz. 78-78_156 L

Francis Catalano, Camarillo, Calif. 79-77_156 L

Michael Barnard, Gallatin, Tenn. 82-74_156 L

Deven Patel, Johns Creek, Ga. 78-78_156 L

Bradley Bastion, Shelby Township, Mich. 82-74_156 L

Harrison Moir, Lake Oswego, Ore. 80-76_156 L

Corey Ghiringhelli, Santa Rosa, Calif. 75-81_156 L

Connor Jones, Denver, Colo. 79-78_157 L

Drew Salyers, Howard, Ohio 82-75_157 L

Brent Hamm, Warner Robins, Ga. 79-78_157 L

Matthew Ruel, Oldsmar, Fla. 79-78_157 O

Grayson Gilbert, Monroe, La. 81-76_157 L

Jamie Jackson, Cohoes, N.Y. 80-77_157 O

Christopher Ferris, St. Louis, Mo. 72-85_157 O

Leo Cheng, Porter Ranch, Calif. 78-79_157 L

Francisco Osio, Mexico 75-82_157 O

Cole Ponich, Farmington, Utah 81-77_158 L

Jackson Rivera, Rancho Santa Fe, Calif. 81-77_158 L

Caden Baker, Mebane, N.C. 83-76_159 O

Ethan Tseng, Portland, Ore. 83-76_159 L

Patrick McCann, Tallahassee, Fla. 79-80_159 L

Zach Shirley, High Ridge, Mo. 77-82_159 O

Jay Csipkes, McKinney, Texas 80-79_159 L

Brett Inserra, Upper Saddle River, N.J. 87-72_159 L

Jacob Miller, Tiffin, Ohio 82-77_159 L

R.B. Clyburn, Cartersville, Ga. 77-82_159 L

Sean Crowley, Littleton, Colo. 79-81_160 O

Andres Aranguren, Puerto Rico 82-78_160 O

Howon Kim, Republic of Korea 85-75_160 O

Collin Adams, Charlotte, N.C. 83-78_161 L

Bob Royak, Alpharetta, Ga. 81-80_161 O

Chris Lambrou, Baldwin, N.Y. 77-85_162 L

TJ Shehee, Mead, Colo. 81-81_162 L

Dennis Martin, Los Angeles, Calif. 87-75_162 O

Jackson Thompson, Dakota Dunes, S.D. 79-84_163 O

Nashawn Tyson, Stuart, Fla. 80-83_163 L

Jeremy Tetrault, Lino Lakes, Minn. 86-79_165 O

Braden List, Boca Raton, Fla. 79-90_169 O

Withdrew

Conor Gough, England

Josh Irving, Dallas, Texas

Craig Doell, Canada

