Spain 11, China 7 Spain 5 4 2 0 — 11 China 2 3 1 1 — 7 First Quarter_1,…

Spain 11, China 7

Spain 5 4 2 0 — 11 China 2 3 1 1 — 7

First Quarter_1, Spain, B. Ortiz, 6:08 (PP). 2, China, Lu Y., 5:32 (PP). 3, Spain, I. Gonzalez Lopez, 3:24 (PP). 4, Spain, R. Tarrago Aymerich, 2:44. 5, Spain, M. Garcia Godoy, 1:46. 6, China, Xiong D., 1:23. 7, Spain, A. Espar Llaquet, 0:58.

Second Quarter_8, China, Niu G., 5:43 (PP). 9, Spain, J. Forca Ariza, 5:23. 10, China, Wang X., 5:03. 11, Spain, M. Bach, 4:29 (PP). 12, China, Wang H., 4:08. 13, Spain, B. Ortiz, 3:36 (PP). 14, Spain, J. Forca Ariza, 2:11 (PP).

Third Quarter_15, Spain, J. Forca Ariza, 7:36. 16, Spain, J. Forca Ariza, 5:46 (PP). 17, China, Deng Z., 1:37 (PS).

Fourth Quarter_18, China, Niu G., 7:10.

Exclusions_Spain 11 (M. Bach 1, A. Espar Llaquet 1, C. Espar Llaquet 1, J. Forca Ariza 1, M. Garcia Godoy 1, P. Leiton Arrones 1, B. Ortiz 1, E. Ruiz 1, R. Tarrago Aymerich 1, I. Gonzalez Lopez 2); China 11 (Deng Z. 1, Wang H. 1, Zhang J. 1, Lu Y. 2, Wang X. 2, Mei X. 4).

4 Minute Exclusions_Spain None; China None.

Penalty Fouls_Spain 1 (C. Espar Llaquet 1); China None.

Ejections_Spain None; China 1 (Mei X.).

Referees_Sebastien Dervieux, France. Michael Goldenberg, United States. Mark Koganov, International Swimming Federation. Alan Balfanbayev, International Swimming Federation.

