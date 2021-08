Olympic Table Tennis Results

Tuesday Men’s Team Quarterfinals Japan (Jun Mizutani; Koki Niwa; Tomokazu Harimoto), def. Sweden (Mattias Falck; Kristian Karlsson; Anton Kaellberg), 3-1.…

Tuesday

Men’s Team

Quarterfinals

Japan (Jun Mizutani; Koki Niwa; Tomokazu Harimoto), def. Sweden (Mattias Falck; Kristian Karlsson; Anton Kaellberg), 3-1.

Match 1

Japan (Koki Niwa; Tomokazu Harimoto), def. Sweden (Kristian Karlsson; Anton Kaellberg), 11-8, 13-11, 8-11, 11-9.

Match 2

Mattias Falck, Sweden, def. Jun Mizutani, Japan, 11-3, 11-9, 10-12, 11-8.

Match 3

Tomokazu Harimoto, Japan, def. Anton Kaellberg, Sweden, 10-12, 11-9, 11-9, 12-10.

Match 4

Koki Niwa, Japan, def. Mattias Falck, Sweden, 12-10, 11-5, 11-6.

Match 5

Jun Mizutani, Japan, vs. Kristian Karlsson, Sweden, TBD.

Women’s Team

Quarterfinals

Germany (Ying Han; Xiaona Shan; Petrissa Solja), def. South Korea (Choi Hyojoo; Shin Yubin; Jeon Jihee), 3-2.

Match 1

South Korea (Shin Yubin; Jeon Jihee), def. Germany (Xiaona Shan; Petrissa Solja), 9-11, 11-8, 6-11, 11-6, 11-3.

Match 2

Ying Han, Germany, def. Choi Hyojoo, South Korea, 11-3, 11-3, 11-8.

Match 3

Jeon Jihee, South Korea, def. Petrissa Solja, Germany, 11-6, 13-11, 11-3.

Match 4

Ying Han, Germany, def. Shin Yubin, South Korea, 11-6, 10-12, 11-6, 11-9.

Match 5

Xiaona Shan, Germany, def. Choi Hyojoo, South Korea, 11-8, 11-6, 11-9.

Mixed Team

Doubles

Round of 16

China (Xu Xin; Liu Shiwen), def. Canada (Eugene Wang; Mo Zhang), 9-11, 11-8, 11-7, 11-8, 11-6.

