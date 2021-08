Olympic Sport Climbing Results

Wednesday Women Combined Qualification Speed 1. Aleksandra Miroslaw, Poland, (Lane A: 6.97, Lane B: 7.01), 6.97. 2. Anouck Jaubert, France,…

Wednesday

Women

Combined

Qualification

Speed

1. Aleksandra Miroslaw, Poland, (Lane A: 6.97, Lane B: 7.01), 6.97.

2. Anouck Jaubert, France, (Lane A: 7.12, Lane B: 7.29), 7.12.

3. Song Yiling, China, (Lane A: 8.74, Lane B: 7.46), 7.46.

4. Miho Nonaka, Japan, (Lane A: 7.55, Lane B: 7.74), 7.55.

5. Iuliia Kaplina, ROC, (Lane A: 7.65, Lane B: Fall), 7.65.

6. Alannah Yip, Canada, (Lane A: 8.17, Lane B: 7.99), 7.99.

7. Kyra Condie, United States, (Lane A: 8.12, Lane B: 8.08), 8.08.

8. Julia Chanourdie, France, (Lane A: 8.43, Lane B: 8.17), 8.17.

9. Akiyo Noguchi, Japan, (Lane A: 8.27, Lane B: 8.23), 8.23.

10. Petra Klingler, Switzerland, (Lane A: 8.42, Lane B: 8.67), 8.42.

11. Jessica Pilz, Austria, (Lane A: 8.51, Lane B: 8.63), 8.51.

12. Brooke Raboutou, United States, (Lane A: 8.67, Lane B: 8.81), 8.67.

13. Oceania Mackenzie, Australia, (Lane A: 8.83, Lane B: 9.38), 8.83.

14. Janja Garnbret, Slovenia, (Lane A: 9.44, Lane B: 10.32), 9.44.

15. Viktoriia Meshkova, ROC, (Lane A: 9.54, Lane B: 9.73), 9.54.

16. Shauna Coxsey, Britain, (Lane A: 9.65, Lane B: 10.07), 9.65.

17. Seo Chaehyun, South Korea, (Lane A: 10.01, Lane B: 11.74), 10.01.

18. Mia Krampl, Slovenia, (Lane A: 10.44, Lane B: 10.43), 10.43.

19. Laura Rogora, Italy, (Lane A: 10.50, Lane B: Fall), 10.50.

20. Erin Sterkenburg, South Africa, (Lane A: Fall, Lane B: 11.10), 11.10.

