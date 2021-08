Olympic Shooting Results

Sunday Men 25m Rapid Fire Pistol Qualification Stage 1 1. Clement Bessaguet, France, 297. 2. Jean Quiquampoix, France, 297. 3.…

Sunday

Men

25m Rapid Fire Pistol

Qualification

Stage 1

1. Clement Bessaguet, France, 297.

2. Jean Quiquampoix, France, 297.

3. Christian Reitz, Germany, 296.

4. Han Daeyoon, South Korea, 295.

5. Lin Junmin, China, 294.

6. Ghulam Mustafa Bashir, Pakistan, 293.

7. Li Yuehong, China, 292.

8. Leuris Pupo, Cuba, 290.

9. Dai Yoshioka, Japan, 290.

10. Leonid Ekimov, ROC, 289.

11. Tommaso Chelli, Italy, 288.

12. Marko Carrillo, Peru, 288.

13. Jorge Alvarez, Cuba, 287.

14. Isaranuudom Phurihiranphat, Thailand, 286.

15. Pavlo Korostylov, Ukraine, 286.

16. Muhammad Khalil Akhtar, Pakistan, 286.

17. Oliver Geis, Germany, 285.

18. Riccardo Mazzetti, Italy, 285.

19. Sergei Evglevski, Australia, 285.

20. Peeter Olesk, Estonia, 284.

21. Henry Turner Leverett, United States, 284.

22. Song Jong-Ho, South Korea, 283.

23. Davaakhuu Enkhtaivan, Mongolia, 283.

24. Ruslan Lunev, Azerbaijan, 281.

25. Ozgur Varlik, Turkey, 281.

26. Jack Hobson Leverett Iii, United States, 276.

27. Bernardo Tobar Prado, Colombia, 274.

